HOPAPORT’un Acı Günü

HOPA- HOPAPORT çalışanlarından Vinç Operatörü Tarık Uzuner’in hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı. Hopa Limanı Ana operasyon rıhtımına yanaşan gemiden Kömür tahliyesi yaptığı sırada fenalaşan Tarık Uzuner (48)’in yardımına HOPAPORT Acil Müdahale ekibi personeli gelerek ilk yardımı yaptı. Bu arada çağrılan 112 acil Ambülans ekibinin gelmesi ile sağlıkçılar Uzuner’e müdahale ettiler ve Hopa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdılar.

Tarık Uzuner’i yeniden yaşama döndürmek için burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Uzuner, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tarık Uzuner’in vefatı ailesi ve HOPAPORT’ta duyulması büyük üzüntü yarattı.

Tarık Uzuner’in Ortahopa Camiinde kılınan cenaze namazı ardından Kavak dibinde bulunan aile mezarlığında toprağa veridi.

Vira Haber