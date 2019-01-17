Lüks yatı 8 tanker zor doldurdu
Bodrum’a gelen Malta bayraklı 106 metre uzunluğundaki ’Dream’ isimli lüks motoryata, 8 tankerle 255 bin litre akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı.
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Bodrum’a gelen ’Dream’ isimli lüks motoryat, 255 bin litre yakıt ikmali için iskeleye yanaştı. Malta bayraklı lüks motoryat, bu sabah saatlerinde, Bodrum’un Paşatarlası mevkisinde bulunan gemi yanaşma iskelesine demir attı. 106 metre uzunluğundaki motoryata, 8 tankerle 255 bin litre akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı. Yakıt ikmalinin akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, motoryatın daha sonra Yunan adalarına hareket edeceği öğrenildi.
1997 yılında Türkiye’de inşa edildiği öğrenilen lüks motoryatın ilk olarak yolcu gemisi olarak kullanıldığı, daha sonra yapılan tamir ve modernizasyon işlemlerinin ardından lüks motoryata dönüştürüldüğü öğrenildi.
Vira Haber
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