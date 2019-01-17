Deniz Ticaret Odası’nda oldukça geniş katılımla bir araya gelen çalışma grubunda IMO’nun 2020’de yürürlüğe sokacağı yüksek sülfürlü yakıtların salınımını düzenleyen sirküler hakkında sektör paydaşları fikir alış verişinde bulundu. Energy Petrol, Arkas, Petrol Ofisi, Socar gibi ikmal sektörünün önde temsilcilerini bir araya getiren toplantı yaklaşık beş saat sürdü. Toplantıda Arkas Bunker’den Erdem Çoker, Geden Lines’tan Aydın Aydın, Man BW’den Mevlüt Civelek, Alfa Laval’dan Akın Gürer ve Serdar Şengün, Avukat Hakan Tüfekçi ve Maurice O. Donoghue 2020’nin getirecekleri üzerine teknik ve hukuki sunumlar yaptılar. 13 No'lu Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Muhtaroğlu ve Petrol Ofisi'nden Aydın Yıldız toplantının moderatörlüğünü yaptılar. Ayrıca, Deniz Ticaret Odası’nın resmi yayın organı Deniz Ticareti Dergisi’nin Şubat ayı sayısında toplantının tam bir metni ayrı bir ek olarak yayımlanacak.

Toplantı DTO Başkanı Tamer Kıran’ın konuşmasıyla açıldı. Kıran konuşmasında IMO’nun yakıt üzerine getirdiği kuralların “blast water” gibi esnek olmadığını ve belirlenen tarihte yürürlüğe gireceğini söyledi. Bu yüzden dünyadaki büyük armatörlerin filolarında scrubber takmaya etap etap başladıklarını söyledi.

“ARALIK 2019 YAKITINDAN MART 2020 KURTULMALIYIZ”

ARKAS Bunker’den Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çoker, “ 1 Ocak 2020’den itibaren 0,5 sülfürlü fuel oil kullanmak zorunayız. Eğer Aralık ayında 3,5 sülfürlü yakıt almışsak da bundan da 1 Mart 2020’ye kadar kurtulmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Erdem Çoker bunun eğer scrubber taktırmadıysak 1 Ocak’tan sonra elimizdeki yüksek sülfürlü yakıtı 1 Mart’a kadar kullanabileceğimiz anlamına gelmediğini, sadece 1 Mart’a kadar bundan kurtulmak zorunda olduğumuz anlamına geldiğini söyledi.

YAKITTA BLENDİNG

Geden Lines Aydın Aydın, blending yöntemiyle düşük sülfürlü yakıt üretilmesi üzerine bazı uyarılarda bulunup, dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Aydın, özellikle Aramotik bazlı ve parafinik bir yakıtı karıştırmanın özellikle stabilitenin bozacağını ve yakıtın enerji yapısını kaybedip slush denilen duruma geleceğini bunun da filtreleri tıkayacağını söyledi. “Mümkün olduğu kadar karıştırmamak en makul” çözüm diyen aydın illa ki karıştırılacaksa en makul oranın yüzde 90’a 10 olduğunu söyledi. Aydın Yüzde 80’e 20 oranının bile tehlikeli olduğunu söyledi.

“SPEKÜLATİF DAVRANAN FİRMALAR VAR”

Scrubber’da open loop ve close loop farkına da değinen Aydın Aydın bu konuda yatırımda dünya çapında bir bekleyiş olduğunu belirtti. Aydın yatırım kararını etkileyen faktörleri şöyle sıraladı: “Yakıtlar arasındaki fiyat farkı, geminin yaşı, yıllık tüketilen yakıt miktarı, sefer bölgesi, liman sınırlarında open loop scrubber yasaklarınnın artması beklenmektedir.”

Aydın dünya çapında scrubber takmayacağım deyip de scrubber takıp manüpilatif davranan çok büyük firmaların olduğunu söyledi.

Man Energy Solutions’tan Mevlüt Civelek, scrubber takmak için gemi makine üzerinde ne gibi değişiklikler ve modofikasyonlar yapılması gerektiği ile ilgili bir sunum yaptı. Mevlüt Civelek, 2020 yılında 1800, 2025 yılında 5100, 2035 yılında 16000 geminin scrubber kullanacağını söyledi. Tanklar pahalı maalesef. Mevlüt Civelek tankların pahalı olmasından dolayı modifikasyonda fiyatların etkilendiğini söyledi.

Alfa Laval Akın Gürer, farklı yakıt tipleri arasında değişiklik yapmanın bazı sonuçlar doğurduğunu söyleyip. Gerekli gemi modifikasyonlarının yakıt tiplerine göre yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Alfa Laval, Serdar Şengün, “2016’daki üretim kapasitemizi 5 katına çıkardık. Yıllarla tedarik edilecek scrubber uyuşmuyor. Bu yüzden son altı yılda mantar gibi scrubber firmaları oluşmaya başladı. Dikkatli olmak da fayda var. Open Loop’un modası geçiyor Hybrid’e geçmeyi tercih edebiliriz” ifadelerini kullandı. Şengün, scrubberdaki uzun teslim sürelerinin üç buçuk dört ay süren mühendislikler sebebiyle olduğunu belirtip, “Şimdi sipariş verseniz Kasım 2020’de takabiliyoruz” dedi. Ayrıca Hakan Tüfekçi toplantıda “2020’ye Hukuki Bir Bakış” başlıklı bir sunum yaptı.

Toplantının soru cevap kısmında; Behzat Esinduy yeni yakıt sirkülerini uygulamam isteyen gemilerin blendingli yakıt kullanmasının sigorta poliçelerinde ciddi şekilde revizlere sebep olacağı uyarısında bulunurken, toplantıya katılanlar bu görüşü onaylayarak sigorta şirketlerinin yeni yakıt kullanımı sebebiyle oluşacak kazalardan endişeli olduğunu dile getirdi.

Turan Mekatronik'ten Turgay Türkoğlu yerli ve milli close loop scrubber üretimini gerçekleştirdiklerini ve MİLGEM, Türkiye Atom Kurumu gibi kurumların ürünlerini kullandığını söyleyip, Deniz Ticaret Odası'nın yerli sertifikasyon için destek vermesi gerektiğini iletti.

Vira Haber