Honda Marine'nin yeni motorları Boat Show’da

Anadolu Motor, 30 yılı aşkın süredir distribütörlüğünü yaptığı Honda Marine dıştan takma deniz motorlarının yeni V6 Serisi’ni deniz tutkunlarıyla buluşturuyor. 3.6 litre V6 motora sahip yeni BF175, BF200, BF225 ve BF250 modelleri, 23 Şubat – 03 Mart tarihleri arasında CNR Avrasya Boat Show Fuarı Salon 4’de Honda Marine standında görücüye çıkıyor.

İleri teknolojiyi sunarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Honda, 175 beygir üstü dıştan takma deniz motorlarını yenileyerek V6 Serisini üretmeye başladı. Honda’nın Temmuz 2018’de Roma’da lansmanını yaptığı yeni dıştan takma deniz motorları şık ve aerodinamik tasarımı, rafine edilmiş 3.6 litre V6-4 zamanlı motoruyla fark yaratıyor. 4 zamanlı BF175, BF200, BF225 ve BF250 dıştan takma motorlar, yüksek performansı, sessiz ve sarsıntısız kullanımıyla konfor yaşatırken, düşük yakıt tüketimi ile tasarruf sağlıyor. Bu yeni seri, sahip olduğu üstün teknolojik özellikler sayesinde düşük devirde verimli bir seyir sunuyor.

Motorlarda bulunan Programlı Yakıt Enjeksiyon sistemi yakıt tüketimini azaltmakla birlikte motorun ilk çalıştırmasını da kolaylaştırıyor. Patentli Blast teknolojisi sayesinde kullanıldığı deniz aracını kısa sürede yüksek hızlara ulaştırıyor. Ayrıca ECOmo sistemine sahip motorlar yakıt tasarrufu sağlayarak karbon salınımını azaltıyor. Geliştirilmiş Honda Marine motorlar, Anadolu Motor’un 5 yıllık garanti güvencesi ile Boat Show Fuarı’nda Türkiye’deki müşterilerin beğenisine sunulacak.

Anadolu Motor Satış Müdürü Hakan Kozanoğlu V6 Serisinin yenilenen şık tasarımı ve güçlü yapısıyla, geliştirilmiş korozyon direnci, azaltılmış bakım süresi ve çoklu donanım seçenekleriyle hem profesyonel hem de hobi odaklı kullanıcıların tercihi olacağını belirtti. Fuarda ayrıca 2,3 hp’den 250 hp’ye kadar uzanan geniş yelpazedeki 4 zamanlı Honda Marine dıştan takmalı deniz motorlarını ve şişme botları sergileyeceklerini belirten Kozanoğlu, tüm deniz tutkunlarını Anadolu Motor standına davet etti.

Vira Haber