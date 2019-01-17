Plajı timsah bastı çığlıklar birbirine karıştı!

Kolombiya'nın kuzeyindeki Santa Marta'daki Tayrona Ulusal Doğa Parkı'nda bir Amerikan timsahı turistlerin güneşlendiği plaja saldırdı. Timsahla karşı karşıya kalan turistler ne yapacağını şaşırdı.

Turistlerin uğrak yeri olan Tayrona Ulusal Doğa Parkı'na ait plajda bir anda beliren devasa timsah yürekleri ağıza getirdi.

Dev Amerikan timsahı, yaşadığı alandan kaçarak çalılıkların arasından plaja fırladı. Sahil çığlık sesleriyle yankılanırken, yaşanan panik anları bir tatilci tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Denizin ve kumsalın tadını çıkarmak için dolaşanlar can derdine düştü. Genci yaşlısı herkes kaçışmaya timsaha yem olmamaya çalıştı.

Sahilin boşalmasıyla meydan timsaha kaldı. Timsah uzun bir süre orada kaldıktan sonra tekrar geldiği yöne doğru giderek gözlerden kayboldu.

Milli park yetkilileri, plaj sakinlerine, parkın vahşi yaşamı korumak ve insanların tadını çıkarmaları için kurulduğunu hatırlattı ve timsahın varlığının aslında olumlu bir işaret olduğunu söylediler.

Sahili basmasıyla birlikte Amerikan timsahının özellikleri merak konusu oldu. Peki bu ürküten hayvanın özellikleri neler?

Güney Amerika kıtasının kuzey kesimlerinde yaşayan bu timsahlar tatlı sularda, özellikle Orinoco Nehri'nde yaşarlar. Uzunlukları 3-4,8 m arasında değişir. Dişilerin ağırlıkları 200 kg civarındadır.

Erkekler ise 380 kg ağırlığa ulaşabilmektedir. Ancak ağırlığı 1,8 ton olan, 6,6 m uzunluğunda bir timsah şu ana kadar kaydedilmiş en büyük timsahlardan biri olmuştur.

Orinoco Nehri'nde 5 m uzunluğunda birçok timsah olduğu düşünülmektedir. Çiftleşmeden 14 hafta sonra dişi yumurtlar. Yumurtalar 3 ay içerisinde çatlar ve yavrular gözlerini açarlar. Yaklaşık 1 yıl boyunca annelerine bağımlı yaşarlar.

Vira Haber