Doğu Akdeniz'de gerilim yükseliyor

Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin Yönetimi ve Mısır tarafından kurulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF), tartışmaları beraberinde getirdi. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye'nin de merkezinde Kuzey Kıbrıs'ın bulunduğu bir birlik kurması gerektiğini söyledi.

Yunanistan, Mısır, Kıbrıs, İtalya, İsrail, Ürdün ve Filistin tarafından Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması gözleri bir kez daha bölgeye çevirdi.

Yeni Şafak'a konuşan Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, bu adıma karşılık olarak 'Kuzeydoğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması gerektiğini söyledi.

Kurulan birliğin dışında kalan Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Lübnan ve Suriye'nin 'Kuzeydoğu Akdeniz' paydasında buluşabileceğine işaret eden Kumbaroğlu, "Suriye karasularında petrol ve gaz arama çıkarma haklarını elinde bulunduran Rusya da bu paydada Suriye adına yerini alır" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE MUTLAKA YANIT VERMELİ'

Söz konusu gelişmenin son derece önemli olduğu bilgisini veren Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

"Karşı tarafın attığı adıma Türkiye de kendi imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde mutlaka yanıt vermeli. Bu kapsamda, Kuzeydoğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulmasına Türkiye öncülük edebilir. Bu tür bir oluşum merkezi de KKTC olabilir. Söz konusu bölgede de bahsettiğim bölge ülkelerinde de ciddi bir potansiyel mevcut. Bu potansiyeli harekete geçirmek üzere Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan ulusal ve uluslararası doğalgaz etkinliklerinin Akdeniz kıyısına ve KKTC'ye taşınması ulusal çıkarlarımıza hizmet eder."

'İLERLEYEN ZAMANDA ÖNEMİ ANLAŞILACAK'

Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise, alınan kararın oldukça önemli olduğunu söyledi. Alithia gazetesine göre Lakkotripis, kurulan bu örgüt sayesinde Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarından en iyi şekilde ortak istifade edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Örgütün, katılımcı ülkeler açısından önemine vurgu yaparak, bu oluşumun uluslararası topluma mesaj verdiğini kaydeden Lakkotripis, daha önce buna benzer bir örgüt kurulmadığını ve ilerleyen zamanlarda, bu oluşumun öneminin herkes tarafından anlaşılacağını belirtti.

Vira Haber