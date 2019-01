Gümüş Kolye Zerafeti Gümüş Dünyası Farkıyla

Gümüş Madeni ve Yapısal Özellikleri



Takıların insan hayatındaki yeri çok eskilere dayanır. Günlük ihtiyacını gidermeye çalışan insanoğlu estetik unsurlara da önem vermiştir. Bu amaçla doğada bulduğu bir takım ürünleri takı yapımında kullanmıştır. Hizmet karşılığı değerli şeylerin değiştirilmesi ise insanların kıymetli madenlere olan ilgisini bir hayli artırmıştır. Altın, gümüş ve bakır gibi madenler hem imalatta hem de ticarette kullanılmaya başlamıştır. Usta zanaatkârların elinde sanatsallaşan gümüş madeninden üretilen takıların değeri buradan gelir.



Gümüş Kullanılarak Hazırlanan Takı Modelleri



Gümüş hem bayanların hem de beylerin ilgisini çeken bir madendir. İşlemeye elverişli yapısı ile de takı yapımına elverişlidir. Gümüşten ısı yardımıyla ya da şekillendiriciler ile şık takılar hazırlanmaktadır. Bunlar arasında; yüzükler, halhallar, bileklikler ve gümüş kolye modelleri sayılabilir. Beylerin merak sardığı tespihleri olmazsa olmazları arasında gümüşler mutlaka vardır. Ayrıca taçlar, elbise aksesuarları, kol düğmesi ve kravat iğneleri de gümüşten üretilebilir. Tüm bu takılar tek tek ya da set halinde bulanabilir. Gümüş madeni dayanıklı yapısı ve kendine has görüntüsü ile ilgi çeker. Ayrıca cilt yapısına uyum sağlayarak, kolay kolay rahatsız etmez. Sade halleriyle son derece şık olan gümüş, başka madenlerle birlikte kullanılabilir. Örneğin gümüş bakır ya da gümüş altın karışımı gibi. Gümüş işlemeye eklenen değerli madenler ile de çok şık tasarımlar ortaya çıkmaktadır.



Gümüş Takı Çeşitlerinin Özellikleri



Gümüş takıların kesimleri ve süslemesinde kullanılan malzemeler çeşitlidir. Bunlar elmas kesim, elmas damla, ametist taşlı ya da gümüş taşlı olabilir. Ayrıca Midyat gümüşü ya da doğal taş işlemeli gümüş modelleri de ülkemizde meşhurdur. Gümüş setler kolye, küpe, yüzük ve bileklikten oluşabilir. Bu çoklu setlerin yanı sıra ikili setlerde vardır. Örneğin yüzük bileklik ya da yüzük küpe gibi.



Gümüş değerli bir maden olduğu için ekstra tüm özellikler değerini artırır. Yani gümüş ve doğal taş karışımı bir kolye kıymetlidir. Doğal taşlarla hazırlanan gümüş takılar sağlığı da olumlu etkilemektedir. Gümüşü zümrüt ya da altınla kullandığınızda ekonomik değeri de bir hayli yükselmektedir.



Gümüş Kolye Çeşitleri



Gümüşten üretilen kolyeler her zaman gösterişli ve naiftir. Bu bazen ince ince işlenmiş çiçek ya da dal deseni olabilir. Bazen de doğadaki diğer objelerden esinlenebilir. Renkli taşlar ve süs aparatları kolyeler farklı bir hava katar. Gümüş madeni kolye ucunda ya da kolyenin tamamında kullanılabilir. Tasarımcılar klasik zevklerin yanında farklı tarzları da sanatlarında işler. Bazen bir deniz yıldızı gümüş kolyelere konu olabilir. Bazen de denizcilikte kullanılan demir ve dümen figürleri bu amaca hizmet eder.



Ustalar gümüş kolyelerde gelenekselliğe de özen göstermektedirler. Tarihi medeniyetlerin el işçiliğini günümüze taşıyan gümüş kolyeler böyledir. Bu modellerde Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin en güzel örneklerini görebiliriz.



Hanımların gözdesi gümüş kolye modellerinin en güzel örneklerini www.gumusdunyasi.com sitemizde bulabilirsiniz. Gümüş kolyeleri sevdikleriniz için hediyelik olarak düşünebilirsiniz. Bu yıl dönümleri, sevgililer günü ya da içinizden geçen herhangi bir gün olabilir. Online alışveriş kataloğunuz 2019 yılında da oldukça zengin. Modelleri incelediğinizde:



Yazı ve sonsuzluk işareti figürlü modeller kar tanesi bu sezon da çok moda. Tasarımcılarınıza özel taleplerinizi de bildirebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak, kolye zincirine ya da ucuna isim ya da harf sembolleri eklettirebilirsiniz. Gümüş kolyelerde güvercin ve kelebek figürü de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu figürler pırıltılı taş ve detayları ile son derece ilgi çekici olmaktadır. Gümüş denilince akla gelen onlarca kolye fikri vardır. Sonsuzluk mesajı ve kalp figürü üzerine işlemiş isim sembolleri bunlardan sadece bazılarıdır. Türk bayrağı, K. Atatürk imza ve amblemleri de bu zengin çeşitliliğin sevilen modelleridir. Renkli taşlarla gümüş üzerine işlenen objelerde sıra dışı tasarımıyla göz doldurmaktadır. Bir meleğin kanatları, dört yapraklı yonca ya da anahtar işareti…



Sayılamayacak kadar çeşidi olan gümüş ürünler online hizmet avantajları ile sizleri beklemektedir. Sitemizden alacağınız tüm ürünler güvenli ve hızlı bir şekilde size ulaştırılmaktadır. 2019 yılının en trend kolye modellerini de sitemizde bulabilirsiniz. En sevilenler, yeni gelenler derken tüm bijuteri ürünlerini sizlerin hizmetine sunuyoruz. Birinci kalite gümüş kolyeler kararma ve bozulmalara karşı dayanıklıdır. Sitemize üye olarak hizmetlerimizden daha fazla istifade edebilirsiniz. Ana sayfamızı kullanmak ise son derece basit. Üyelik girişini ya da linki direk tıklayın. Açılan ana sayfadan kategori, ürün grupları ve çeşitlerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca renk, cinsiyet, fiyat ve tüm diğer sıralamaları görebiliyorsunuz.



Sayfamız üzerinden canlı destek hattını kullanarak bire bir bilgi alabilirsiniz. Türkiye’nin her noktasından sitemize kolayca ulaşabilir, dakikalar içinde sipariş verebilirsiniz. Ürün ve para iadesi işlemlerinizi ise sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Ürün açıklaması bölümünde gümüş kolyenize dair tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. Bunlar kolyenizde kullanılan maden, taş, genişlik ve yükseklik boyutu olabilir. Ayrıca kolyenin zincir uzunluğu, ürün kutusu, kargo şekli ve teslim süresi de bu açıklamalara dahildir.



Ürünlerimizin marka bilgisi, ücretsiz kargo ve ürün kodunu da sayfamızda bulabiliyorsunuz. Beğendiğiniz modelleri stok durumu için de sayfamızdan yararlanabilirsiniz. Yılların verdiği tecrübeyi sizlerle buluşturan kurumsal hizmet detaylarımız da sayfamızda yer almaktadır. Size yakın satış noktalarımız ve servis bilgilerimize de aynı link üzerinden ulaşabilirsiniz. Kolye ve gümüşten yapılan birbirinden güzel takılar için sitemizi ziyaret edin.