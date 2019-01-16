M/V MAERSK HONAM yeniden inşa edilecek

Maersk Line, Hyundai Heavy Industries'in, 2017 yılında inşa edilen ve geçtiğimiz mart ayında Umman açıklarında yanan konteyner Maersk Honam'ı yeniden inşa edeceğini açıkladı.

Maersk Honam'ının yeniden inşa etmek 30 milyon dolardan fazlaya mal olacak. Gemi yeniden inşa edileceği Güney Kore'nin Hyundai Heavy Industries tersanesine getirilerek yeniden inşasına başlanacak.

228,5 metre uzunluğundaki Maersk Honam adlı gemi, Cosco Shipping Heavy Transport'un 2016 yılında inşa edilen gemisi Xin Guang Hua'da ile taşınacak. Maersk Honam’ın 2019 yılının Mart ayında Güney Kore tersanesine getirilmesi planlanıyor.

Maersk Line yetkilileri “Hyundai Heavy Industries Tersanesinde, Maersk Honam'ın yeniden inşa edileceği çünkü yangında motor, ana itici güç ve makine parçalarının sağlam olduğunu açıkladı.

2017 yapımı, 353 metre uzunluğa, 53 metre genişliğe sahip, 15 bin 262 TEU kapasiteli ‘M/V MAERSK HONAM gemisinde geçen yıl Mart ayında çıkan yangında 5 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Maersk Line, yeniden inşa edilecek geminin "2019'un ikinci yarısında" hizmete başlamasının beklediğini açıkladı.

Vira Haber