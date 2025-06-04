Maaş Ödemelerine Yeni Düzenleme Geldi

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik’te önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, daha önce 5 işçiye kadar elden ödeme yapılmasına izin verilirken, bu sınır 3 işçiye düşürüldü.

4 ve Üzeri İşçi Çalıştıran İşveren Bankadan Ödeme Yapmak Zorunda

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, yalnızca 3 ve daha az sayıda işçi çalıştıran işverenler, maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler ise bu ödemeleri artık banka hesapları aracılığıyla yapmak zorunda olacak. Yeni uygulamaya göre işverenlerin, ödeme yapabilmesi için işçiden banka hesap numarasını talep etmesi gerekiyor. İşçilerin de bu bilgiyi işverene bildirmesi yasal zorunluluk haline gelecek. Yeni düzenleme 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek.

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