Türk Loydu ve Piri Reis Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü

Piri Resi Üniversitesi Deniz Kampüsü’nde gerçekleşen imza töreninde Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedefleyen ve denizcilik sektörüne katkı sağlayacak protokole imza attılar.

İmza töreninde Türk Loydu Vakfı adına yönetim kurulu üyesi Özgür Üstüner, TL Akademi Müdürü Tarık Bayrak, TL UDH A.Ş. Endüstri Bölümü Direktörü H. Uğur Aykaç ve TLV Yönetim Kurulu Başkanı Asistanı Tülay Saraçoğlu; Piri Reis Üniversitesi adına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ziya Söğüt ve Prof. Dr. Funda Yercan, Genel Sekreter Emre Demirok, Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nazmi Çeşmeci, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Levent Erişkin ve Sektörel İşbirliği Birim Yöneticisi Emel Sarvan katıldılar.

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