Macron: Sondaj gemisi çekilmeli

Türk Dışişleri Bakanlığınca, Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED 7) 6. Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildirideki Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadeler reddedildi. Bildirideki ifadelerin ‘taraflı, gerçeklerden kopuk ve uluslararası hukuka aykırı’ olduğu vurgulandı.

Akdeniz’e kıyısı bulunan AB’ye üye 7 ülkenin oluşturduğu MED 7 grubu, Doğu Akdeniz’i tek yanlı parselleyerek sondaj çalışmaları yürüten Kıbrıs Rum yönetimine tam destek verdi ve Türkiye’den Fatih sondaj gemisini çekmesini istemişti. Rumlara gaz desteğinin liderliğini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptı. Fransa, Yunanistan, İspanya, Portekiz, Malta, İtalya ve Kıbrıs Rum yönetiminden oluşan MED 7, Malta’nın başkenti Valetta’da önceki gün düzenledikleri zirvede Rum lider Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın talep ettiği Türkiye’ye yönelik ifadeleri sonuç bildirisine eklemişti.

Fatih gemisinin sondaja başladığı Türkiye’nin kendi deniz bölgesini, Rumların alanı olarak kabul eden 7 AB ülkesi, Türkiye’den Akdeniz ve Ege’de faaliyetlerine son vermesini istemişti. Sonuç bildirisinde Türkiye’nin sondaj çalışmalarının ‘yasadışı’ olduğu ileri sürülmüştü. ‘Ege’ ifadesinin eklenmesini ise, Yunanistan talep etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirve sonrasında yaptığı açıklamada, “Türkiye Kıbrıs’ın (Rum yönetimi) münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliyetlerine son vermeli. Avrupa Birliği bu tutumundan geri adım atmayacak” ifadelerini kullanmıştı. Macron’un çıkışına, Fransız Total şirketinin Rumlardan çok sayıda parsel kiralamasının neden olduğu belirtiliyor.

Vira Haber