ABD’den İsrail’e ‘Çin’e liman kiralama’ uyarısı

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’nin 2020 mali yılı savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısında Hayfa Limanı’nı Çin’e kiralaması konusunda İsrail’in ülkedeki yabancı yatırımların güvenliği konusunda dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Çin merkezli “Shanghai International Port Group” Hayfa Limanı’nı 2021 itibariyle 25 yıllığına kiralamış, limanın inşaatı hâlihazırda başlatılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın da mart ayında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu Çin ile ticari ilişkilerini geliştirmesinin ABD ile İsrail arasındaki güvenlik işbirliğine zarar vereceği konusunda uyardığı iddia edilmişti.

Vira Haber