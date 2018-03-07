Maersk Line’ye ait gemide yangın çıktı: 4 kayıp

Maersk Line'dan yapılan açıklamada M/V Maersk Honam adlı gemide 6 Mart 2018 Salı günü saat 15: 20'de yangın çıktığını açıkladı. Geminin yangın çıktığı sırada Singapur'dan Süveyş Kanalına doğru hareket halinde olduğu ve Umman'ın Salalah kentinin yaklaşık 900 deniz mili güneydoğusunda bulunduğu da gelen bilgiler arasında…

Gemide bulunan 27 mürettebattan 23’ü bölgede bulunan ALS Ceres tarafından kurtarılırken, 4 mürettebatın kayıp olduğu belirtildi. Gemide kayıp olan 4 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor.

M/V Maersk Honam gemisinde yangının halen devam ettiği ve geminin batma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu da bölgeden gelen haberler arasında.

7 bin 860 konteyner yüklü 2017 yapımı, 353 metre uzunluğa, 53 metre genişliğe sahip, 15 bin 262 TEU kapasiteli ‘M/V MAERSK HONAM adlı gemide 13 Hintli, dokuz Filipinli, bir Romen, bir Afrikalı, bir Taylandlı ve bir İngiliz olmak üzere toplam 27 mürettebatı bulunuyordu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

IMO: 9784271

MMSI: 563030500

Çağrı İşareti: 9V5395

Bayrak: Singapore [SG]

AIS Gemi tipleri: Cargo - Hazard A (Major)

Gross Tonnage: 153153

Detveyt: 162051 t

Tam Boy x Tam Genişlik: 353.02m × 53.5m

Yapım Yılı: 2017

Vira Haber