Maersk Tankeri ile Yunan Gemisi Çatıştı

Maersk’in RICH RAINBOW adlı tankeri ile Yunan dökme yük gemisi IVY ALLIANCE Manila’nın 3 deniz mili kuzeyindeki Manila Körfezi’nde çatıştı.

Filipinler Sahil Güvenlik (PCG) dün Maersk’in RICH RAINBOW adlı petrol tankeri ve Yunan dökme yük gemisi IVY ALLIANCE gemisinin Cavite Şehri açıklarında çatıştığını açıkladı.

Sahil Güvenlik sözcüsü Commodore Armand Balilo, MTr Rich Rainbow adlı tanker ile ve Ivy Alliance adlı dökme yük gemisinin Cavite’den üç deniz mili uzakta çarpışmasının ardından olay müdahale ekibini olay yerine yönlendirildiklerini belirtti.

Armand Balilo, Maersk’in RICH RAINBOW adlı tankerinin benzin yüklü, Yunan gemisi Ivy Alliance’ın ise kömür taşıdığını açıkladı.

RICH RAINBOW adlı tankerin kargo güvertesi seviyesinde su hattının üzerinde yaklaşık 20 metrelik sancak gövdesi yarıldı. IVY ALLIANCE ise sancak bölgesinde, yine su hattının üzerinde 10-15 metre uzunluğunda bir yarılma yaşadı.

PCG, kazada hiçbir mürettebatın yaralanmadığını belirtirken olayda çevre kirliğinin de oluşmadığını rapor etti. Bu arada her iki gemi de Manila Anchorage’da demirledi.

Vira Haber