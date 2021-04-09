Rusya, Hazar Denizi'ndeki Savaş Gemilerini Tatbikatlar İçin Karadeniz'e Gönderiyor

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde gerilim sürerken Rusya, bölgede yeni bir hamle daha gerçekleştiriyor.

Önceki gün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ülkedeki tüm bölgelerde savaşa hazırlık durumunun tespiti için denetimlere başlandığını duyurmasının ardından Güney Askeri Bölgesi, Hazar Denizi'ndeki gemilerin Karadeniz'e intikal ettiğini açıkladı.

Güney Askeri Bölgesi, "Kış tatbikat dönemi kapsamındaki denetimler kapsamında Hazar Filosu'na ait 10'dan fazla çıkarma ve topçu botu ile gemisi, Hazar Denizi'nden Karadeniz'e geçiyor. Gemilerin mürettebatı, Mahaçkale'deki üs noktasından ayrılmadan önce tam kapsamlı eğitimden geçerek denizde çeşitli görevleri yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Hazar Filosu gemilerindeki mürettebatın Karadeniz Filosu'ndaki güçlerle birlikte deniz tatbikatlarına katılacağının altı çizildi.

RUSYA KARADENİZ FİLOSU'NUN ÜSSÜ KIRIM'DA BULUNUYOR.

6 Nisan'da Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi toplantısında konuşan Sergey Şoygu, "Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlık planına uygun olarak askeri idare organlarında, bölgelerde ve birliklerde denetimlere başlandı. Askerler, taktik, özel ve iki taraflı tatbikatlar yapmak üzere poligonlarda çalışmalara başladı" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı da, denetimler kapsamında nisan ayı boyunca 812'si iki taraflı, 101'i poligonda ve 520'si askeri eğitim tesislerinde olmak üzere toplam 4 bin 48 tatbikat yapılacağını duyurmuştu.