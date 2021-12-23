Maersk’ten Dev Yatırım

Maersk A/S, kurumsal değeri 3,6 milyar dolar olan bir işlemle geleneksel deniz konteyneri işinden daha karlı hale gelen kara tabanlı lojistiğe geçişini genişletiyor.

Çarşamba günü yapılan açıklamada, dünyanın en büyük konteyner hattının Hong Kong merkezli LF Logistics'i tamamen nakit bir anlaşmayla satın aldığı belirtildi. İşlem, 2017'de Hamburg Sued'in 4 milyar dolarlık devralınmasından sonra ikinci sırada yer alıyor.

Dünyadaki konteynerlerin yaklaşık beşte birini denizde taşıyan Maersk, daha fazla büyüme potansiyelinin olduğu ve kar marjlarının daha yüksek olduğu kara tabanlı lojistikte genişlemeye karar verdi. Bu yılın başlarında, Kopenhag merkezli taşıyıcı, nakliye zincirinin tüm bölümlerinde varlık arayışında olduğu için hava taşımacılığı şirketi Senator International'ı satın almayı planladığını da duyurdu.

Vira Haber