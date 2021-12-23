Akdeniz'de Keşif! İçi Hazineyle Dolu 2 Batık Gemi Bulundu

İsrail, Akdeniz kıyılarında yaptıkları su altı çalışmalar sırasında içi Roma ve ortaçağdan kalma gümüş sikkelerle dolu 2 gemi kalıntısı bulduklarını açıkladı.

İsrail Arkeolojik Eserler Kurumu, Akdeniz kıyılarında yüzlerce Roma ve ortaçağ gümüş sikkesinden oluşan hazineyle dolu, iki gemi enkazının kalıntılarının bulunduğunu duyurdu.

Birim başkanı Jacob Sharvit, gizli hazinenin yürüttükleri sualtı araştırması sırasında bulunduğunu açıkladı. Caesarea antik kenti yakınlarındaki bir bölgede ele geçirilen eserler arasında gümüş sikkelerden farklı olarak değişik figürler, çanlar, seramikler de vardı.

ROMA VE MEMLUK DÖNEMİNE AİT

Arkeologlar buluntuların yaklaşık 1700 ve 600 yıl önce Roma ve Memluk dönemlerine ait olduğunu tahmin ediyor.

Batık geminin içinde ele geçirilen buluntular arasında 3. yüzyılın ortalarına ait olduğu düşünülen yüzlerce Roma gümüşü ve bronz sikkesi ile Orta Çağ'a ait olduğu düşünülen 500'den fazla gümüş sikke yer alıyor.

DİKKAT ÇEKEN YÜZÜK

Gizli hazinenin içinden çıkanlar arasında omuzlarında koyun taşıyan bir çoban figürüyle oyulmuş, değerli yeşil bir taştan yapılmış yüzük dikkat çekiyor.

Kurumun madeni para departmanı başkanı Robert Kool, bulunan yüzüğü olağanüstü olarak nitelendirdi ve “Değerli taşın üzerine, Hristiyanlığın en eski sembollerinden biri olan çoban resmi kazınmış” dedi.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Araştırmacılar bazı eserlerin tarzına dayanarak Roma gemisinin aslen İtalya'dan geldiğini düşünüyor. Tahta gemilerin herhangi bir kalıntısının kumların altında sağlam kalıp kalmadığının belirsizliğini korurken bölgede araştırmalar sürüyor.