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Kocaeli Vali'sinden Gürdesan'a Ziyaret

Kocaeli Vali'sinden Gürdesan'a Ziyaret

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz gemi imalat sektöründe faaliyet gösteren Gürdesan Gemi Makina Denizcilik San. Tic. A. Ş.'yi ziyaret etti.

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Firma Sahibi İsmail Gürsoy tarafından karşılanan Vali Yavuz, beraberindeki Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte fabrikanın çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı. Türkiye ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Vali Yavuz, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vira Haber

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