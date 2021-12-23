Kocaeli Vali'sinden Gürdesan'a Ziyaret

Firma Sahibi İsmail Gürsoy tarafından karşılanan Vali Yavuz, beraberindeki Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte fabrikanın çalışmalarına ilişkin bilgiler aldı. Türkiye ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Vali Yavuz, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vira Haber