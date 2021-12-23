Sanat Tutkunu Sirena Marine’den Sürüdürülebilir Sanat Projesi ‘Art Of Sirena’

Teknelerini tasarlarken ve üretirken bir sanat eseri gibi hassasiyet gösteren Sirena Marine, sanata olan tutkusunu sanatçıya olan desteğiyle birleştirerek sürdürülebilir bir projeye imza attı. Her yeni yılda yeni bir sanatçıyla keşifler yapmayı, sanatın sürdürülebilirliğine uzun yıllar katkıda bulunmayı amaçlayan ‘Art of Sirena’ projesi kapsamında ilk olarak sanatçı Ada Tuncer ile iş birliği yapan Sirena Marine, sanatçının “İstanbul Mirasları” teması etrafında şekillendirdiği ilk özel seçkiyi, yeni yıl öncesi sanatsever müşterileriyle buluşturdu.

Miras lokasyonlar ve miras eserlere odaklanan ve “İstanbul Mirasları” teması etrafında şekillenen ilk özel seçki; Galata, Kadıköy, Karaköy, Eminönü, Taksim ve Üsküdar gibi İstanbul’un miras semtleri ile Yılanlı Sütun, Theodosius Dikili Taşı, İstanbul Surları, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Medusa Heykeli, Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Boğa Heykeli, Kız Kulesi ve İlhan Koman’ın Akdeniz heykelinden detaylar taşıyor. Bu detaylara ise İstanbul’un kedileri, martıları, ağaçları ve laleleri de eşlik ediyor.

Yıllar içinde genişleyerek kıymetli bir koleksiyon değeri taşıyacak olan bu özel seçki, tamamı 900 adet olmak üzere sınırlı sayıda üretilecek.

Vira Haber