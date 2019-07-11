Mahkeme kararı gecikince gölet tamamlandı

Türkiye'nin Maldivleri' olarak nitelendirilen ve eşsiz güzelliğiyle dikkat çeken Salda Gölü'nü besleyen su kaynakları üzerine DSİ'nin yaptığı Kayadibi Göleti inşasına ilişkin Danistay'ın bozma kararının ardından yerel mahkeme durdurma kararı verdi. Ancak karar çıkana kadar gölet tamamlandı. Karar üzerine gölette su tutulmayacak ama göletin ne olacağı da merak konusu. DSİ “Göleti yıkmayız. Gerekirse tortu tutucu, taşkın öteleme tesisi olarak kullanırız" açıklaması yaptı.

Türkiye'nin derin tatlı su göllerinden biri olan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nü besleyen su kaynakları üzerine Devlet Su İşleri'nin (DSİ) yaptığı Kayadibi Göleti'ne ilişkin 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararınin iptali için 2017 yılında dava açıldı. Davada Isparta Idare Mahkemesi'nce 'ret' kararı verildi. Mahkemenin kara11, Danıştay'a temyiz edildi. Danıştay 14'üncü Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

SU SEVİYESİ UYARISI

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre, Danıştay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, bölgede keşif yapan bilirkişi heyeti rapor hazırladı. Raporda, birinci derece doğal sit alanı içinde kalmasına rağmen gölet yapımı için Salda Gölü çevresinden kum alındığı kaydedildi. Göletin Salda Gölü'nün beslenme havzasında olduğuna da dikkat çekilen raporda, "Salda Gölü'nü besleyen sınırlı sayıdaki su kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, Kayadibi Göleti'nin Salda Gölü'ndeki su seviyesinin azalmasına neden olacağı öngörülmektedir” denildi.

KARAR DEĞİŞTİ

Bilirkişi heyetinin raporu sonrasında Isparta İdare Mahkemesi, Kayadibi Göleti'nin Salda Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden olacağı, bölgenin uluslararası önemde 'Önemli Kuş Alanı' sınırlarında, göçmen kuşlar için önemli bir barınma ve dinlenme yeri olduğu, bu alanların yaban hayvanları için de doğal yaşama bölgesi olduğu hususları dikkate alındığında 'ÇED gerekli değildir' kararında hukuka uygunluk görülemediğine hükmederek 'ÇED gerekli değildir raporunu iptal etti.

GÖRSEL BİR KİRLİLİK

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, karar sonrası göletin nasıl değerlendirileceğiyle ilgili ciddi bir tartışma yaşandığını belirterek şunları söyledi: "Bir hafta önce göleti yakından inceledim. Ortada görsel bir kirlilik var. Salda Gölü'nün ahengi bozulmuş. Keşke dava açılan bir projeyi alelacele yapmak yerine bölgenin hassasiyetini göz önüne alarak davransalardı. Şimdi bu ucube yıkılsın' deniyor. Ama yıkmak da ayrı bir emek. Bize göre geç gelen adalet yüzünden bu yapı ortada kaldı. Oysa biz göletin Salda'ya zarar vereceğini israrla söylemiştik. 1960 yılından beri bu gölü takip ediyorum. Gölde ciddi bir çekilme var. Buna rağmen siz gölet yaparsanız Salda'yı öldürürsünüz."

"YIKMAYIZ TESİS YAPARIZ"

Mahkeme kararına uyacaklarını vurgulayan Devlet Su İşleri (DSİ) 18'inci Bölge Müdürü Mahmut Berber, "Kayadibi Göleti'ni mermer ocağının pasa malzemesi ile yaptık. Yani bize çok büyük maliyeti olmadı. Bu gölet Salda'yı kurutmaz. Göletin hacmi 200 bin metreküp, Salda'nın hacmi 4 milyar metreküp. Biz sürece bilimsel olarak bakıyoruz. Proje sürecinde hukuksuz hiçbir şey yapmadık. Gölet tamamlandı ama ortaya yargı kararı çıktı. Göleti yıkmayız. Gerekirse tortu tutucu, taskın öteleme tesisi olarak kullanırız" diye konuştu.

GÖLET KAÇAK HALE GELDİ

Göletin yapımına çevreciler adına dava açan avukat Tuncay Koç şöyle dedi: "Son alınan kararla bu yapının hukuki bir tarafı kalmadı. Yani kaçak durumda. Ancak alınan karara göre su an için yıkılması söz konusu değil. Ancak DSi yeni bir başvuru ile göleti işlevsel hale getirmeye çalışabilir. Bu da Salda gibl özel bir doğa harikasına zarar verir. Açıkçası Salda Gölü'nün tepesine böyle bir yapı inşa edilmesi tamamen hukuk sistemimizin işleyis eksikliğinden kaynaklanıyor."

ENDEMİK TÜRLER RAPORDA

Bilirkişi heyetinin raporunda ‘aphanius splendens' adlı yosun balığı, pseudophoxinus burduricus' adlı yağ balığı, cyprinus carpio' adlı ot balığı ve 'oxynoemacheilus' adlı sürüngen damah yılan balığı gibi endemik türlerin Salda Gölinde yasadiği vurgulandı.

Vira Haber