Petrobras, doğalgaz varlıklarını satıyor

Brezilya kamu enerji şirketi Petrobras’ın ülkede doğalgaz piyasasındaki hakim konumunu sonlandırmak için bir dizi gaz varlığı satılacak.

Brezilya devlet petrol şirketi Petrobras, bazı doğalgaz taşıma ve dağıtım varlıklarını satmak için Brezilya Rekabet Otoritesi (CADE), ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Petrobras, doğalgaz boru hattı Nova Trasportadora so Sudeste'nin yüzde 10, Transportadora Associada de Gas'ın yüzde 10 hissesini ve Transportadora Brasilieria Gasoduto Bolivia-Brezil'in yüzde 51 hissesini satacak.

Şirket ayrıca yüzde 51 hisseye sahip olduğu Gaspetro şirketinindeki hisselerini satarak dolaylı doğalgaz dağıtım varlıklarını da elinden çıkarabilecek.

Satışlarla birlikte şirketin ülkede gaz piyasalarındaki hakim konumunun giderileceğini kaydeden Brezilya Ekonomi Bakanı Paulo Guedes, böylece ülkede ‘ucuz enerji şoku’ yaşanacağını kaydetti.

Vira Haber