Makine Arızası Yapan 9 Metrelik Tekneyi KIYEM Ekipleri Kurtardı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapan özel tekne açık denizde sürüklenirken Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum Bitez koyuna emniyetle yanaştırıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Makine Arızası, KIYEM, Tekne, Açık Deniz, Bodrum
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