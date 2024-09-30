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Makine Arızası Yapan 9 Metrelik Tekneyi KIYEM Ekipleri Kurtardı

Makine Arızası Yapan 9 Metrelik Tekneyi KIYEM Ekipleri Kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapan özel tekne açık denizde sürüklenirken Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum Bitez koyuna emniyetle yanaştırıldı.

Vira Haber 

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