TCMB Başkanı Fatih Karahan, TOBB Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ekibi, 29 Eylül 2024 Pazar günü İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde Fındıklı’daki Genel Merkez’de düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
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Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli ve faydalı bir toplantı oldu. Reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik ve önerilerimizi ilettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" dedi.
Toplantının ardından, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TCMB Başkanı Fatih Karahan’a, günün anısına üzerinde Piri Reis Haritası’nın yer aldığı bir vazo hediye etti.
Vira Haber
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Etiketler : TCMB, Fatih Karahan, TOBB, Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Toplantısı
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