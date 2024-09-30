TCMB Başkanı Fatih Karahan, TOBB Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli ve faydalı bir toplantı oldu. Reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik ve önerilerimizi ilettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" dedi.

Toplantının ardından, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Başkan Yardımcısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TCMB Başkanı Fatih Karahan’a, günün anısına üzerinde Piri Reis Haritası’nın yer aldığı bir vazo hediye etti.

Vira Haber