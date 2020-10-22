Maltepe'de Yaralı Olduğu İçin Uçamayan Martıya Esnaf Sahip Çıktı

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Adalı Sokak üzerinde yaralı olduğu için uçamayan bir martı çevre esnafı tarafından fark edildi.

İHA’nın haberine göre yaralı martının esnaf tarafından yapılan bir kutu içerisinde barınması sağlandı. Martının barınma ihtiyacını karşılayan esnaf, 4 gün boyunca da martıyı börek ve balıkla besledi. Sağlığına kavuşarak uçmaya başlayan martı şimdi her gün kendisine bakan esnafı ziyaret ediyor.

Martıyı balık ile besleyen esnaf Emre Türk, "İlk başta buraya yaralı olarak geldi. Biz de esnaf olarak onu aldık ve bir süre besledik. Benden balık yan komşumuzdan ise börek yedi. Şu anda günlük olarak gelip balık ve böreğini yemeye devam ediyor. Buranın bir üyesi gibi oldu. Biz ona alıştık, o bize alıştı. Çocuğumuz gibi oldu artık" diye konuştu.

Vira Haber