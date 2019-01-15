Maltepe'deki mendirek teknepark mı olacak?

İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Çeşitli Deniz Araçları Bağlama-Barınma Yeri keşif gezisi; Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu ve DTO Kıyı Yapıları ve Deniz Turizmi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu‘nun katılımıyla yapıldı. Keşif gezisine sektör temsilcileri ve meslek komite başkanlarından da hatırı sayılır bir katılım vardı.

BATIDAN DOĞUYA KEŞİF YAPILDI

Ekim ayında gerçekleştirilen turistik amaçlı sefer yapan gemilerin bağlama ve barınma yerleri ile ilgili arayışta güneyden kuzeye doğru bir tarama yapılmıştı. İlk keşif gezisinde Kireç Burnu yakınlarında bir alan tespit edilmişti. İMEAK Deniz Ticaret Odası’nca tahsis edilen Duru Life isimli tekne ile yapılan ikinci keşif gezisinde ise batıdan doğuya doğru bir tarama ve gözlem faaliyeti gerçekleşti.

Kıyı gözlemi ve fotoğraf çekimi ile geçen yer arayışı esnasında Fenerbahçe’den Tuzla’ya kadar olan alanda arayış faaliyetine girildi. Anadolu Yakası kıyılarında teknelerin bağlama ve barınma yeri sıkıntısının çözülmesi için en uygun yer olarak Maltepe Miting Alanı’nın hemen önünde atıl durumda bekleyen büyük mendirek alanı tespit edildi.

MALTEPE MİTİNG ALANININ ÖNÜNDEKİ ALAN

Anroşman taşlarıyla döşeli mendirek alanının yaklaşık olarak Haydarpaşa Limanı’nın iki mendireğinden daha uzun bir boyuta sahip olduğu gözlendi. Mendirek alanın kapladığı alanla İstanbul özelinde yaşanan bağlanma ve barınma yeri sıkıntısına çözüm getirebileceği gözüküyor. Fakat sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Mendirek alanının İspark’a tahsis edilerek TeknePark yapılması gibi bir durum söz konusu.

Konu ile ilgili meclis toplantısında konuşan Yunus Can, “Kimse buraya gelmesin diye düşünmüşler. Kimse oradan istifade etmiyor. Biraz inceledikten sonra limanın İSPARK’a devredileceğini ve ileriki dönemde maliyetleri de dikkate alınarak marinaya dönüştürüleceği bilgisini aldık. Bunun marinaya dönüştürülmesi demek Fenerbahçe’yi de Ataköy’ü de bitireceği anlamına gelir. İSPARK düşük kira uygulayacaktır. Ataköy’de yıllık bağlama parası 10 bin Euro ise buraya 500 Euro’ya girerler. Ciddi bir haksız rekabet olacaktır ki buna da ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum” sözlerini kullandı.

MARİNA OLURSA MARİNALAR İŞ YAPAMAZ

Yine meclis toplantısında aynı konuya değinen Mustafa Muhtaroğlu, “Orası bizim tüm ihtiyaçlarımızı çözecek bir yer. Burada bize çok iş düşüyor. Burası çok doğru kullanılabilir, tüm İstanbul’un sorununu çözer bağlama konusunda. Bunun çok hızla öne alınması lazım. Oraya insanlar gelmiş, değnekçiler oluşmuş, yatlar bağlanmış, balıkçılar bağlanmış. Bir yüz tane tekne de bağlamış oraya. Bu tekneler burayı kullanmaya başladıktan sonra vay efendim bizi niye çıkardınız oluyor. Orasını sahiplenmiş oluyor bu insanlar. Orası marina olursa marinalar iş yapamaz” ifadelerle konu hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Çeşitli Deniz Araçları Bağlama-Barınma Yeri keşif gezisi; Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu ve DTO Kıyı Yapıları ve Deniz Turizmi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu‘nun katılımıyla yapıldı. Keşif gezisine sektör temsilcileri ve meslek komite başkanlarından da hatırı sayılır bir katılım vardı.

BATIDAN DOĞUYA KEŞİF YAPILDI

Ekim ayında gerçekleştirilen turistik amaçlı sefer yapan gemilerin bağlama ve barınma yerleri ile ilgili arayışta güneyden kuzeye doğru bir tarama yapılmıştı. İlk keşif gezisinde Kireç Burnu yakınlarında bir alan tespit edilmişti. İMEAK Deniz Ticaret Odası’nca tahsis edilen Duru Life isimli tekne ile yapılan ikinci keşif gezisinde ise batıdan doğuya doğru bir tarama ve gözlem faaliyeti gerçekleşti.

Kıyı gözlemi ve fotoğraf çekimi ile geçen yer arayışı esnasında Fenerbahçe’den Tuzla’ya kadar olan alanda arayış faaliyetine girildi. Anadolu Yakası kıyılarında teknelerin bağlama ve barınma yeri sıkıntısının çözülmesi için en uygun yer olarak Maltepe Miting Alanı’nın hemen önünde atıl durumda bekleyen büyük mendirek alanı tespit edildi.

MALTEPE MİTİNG ALANININ ÖNÜNDEKİ ALAN

Anroşman taşlarıyla döşeli mendirek alanının yaklaşık olarak Haydarpaşa Limanı’nın iki mendireğinden daha uzun bir boyuta sahip olduğu gözlendi. Mendirek alanın kapladığı alanla İstanbul özelinde yaşanan bağlanma ve barınma yeri sıkıntısına çözüm getirebileceği gözüküyor. Fakat sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Mendirek alanının İspark’a tahsis edilerek TeknePark yapılması gibi bir durum söz konusu.

Konu ile ilgili meclis toplantısında konuşan Yunus Can, “Kimse buraya gelmesin diye düşünmüşler. Kimse oradan istifade etmiyor. Biraz inceledikten sonra limanın İSPARK’a devredileceğini ve ileriki dönemde maliyetleri de dikkate alınarak marinaya dönüştürüleceği bilgisini aldık. Bunun marinaya dönüştürülmesi demek Fenerbahçe’yi de Ataköy’ü de bitireceği anlamına gelir. İSPARK düşük kira uygulayacaktır. Ataköy’de yıllık bağlama parası 10 bin Euro ise buraya 500 Euro’ya girerler. Ciddi bir haksız rekabet olacaktır ki buna da ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum” sözlerini kullandı.

MARİNA OLURSA MARİNALAR İŞ YAPAMAZ

Yine meclis toplantısında aynı konuya değinen Mustafa Muhtaroğlu, “Orası bizim tüm ihtiyaçlarımızı çözecek bir yer. Burada bize çok iş düşüyor. Burası çok doğru kullanılabilir, tüm İstanbul’un sorununu çözer bağlama konusunda. Bunun çok hızla öne alınması lazım. Oraya insanlar gelmiş, değnekçiler oluşmuş, yatlar bağlanmış, balıkçılar bağlanmış. Bir yüz tane tekne de bağlamış oraya. Bu tekneler burayı kullanmaya başladıktan sonra vay efendim bizi niye çıkardınız oluyor. Orasını sahiplenmiş oluyor bu insanlar. Orası marina olursa marinalar iş yapamaz” ifadelerle konu hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Vira Haber