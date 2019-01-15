 “Maliyetlerimiz % 50’nin üzerinde arttı”

GELÇAR Gelibolu Çardak Denizcilik Ltd.Şti. Çanakkale Boğazı’nda Gelibolu- Çardak (Lâpseki) hattında Çanakkaleliler için hizmet vermeye devam ediyor. Gittikçe gelişen GELÇAR şirketi 24 saat hizmet veren feribotlarıyla daha iyi işler yapmak için kolları sıvadı.

GELÇAR Gelibolu Çardak Denizcilik Genel Müdürü Suat Berinbe, şirket hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Çanakkale’deki ulaşımı rahatlatmayı hedeflediklerini belirten Berinbe, “1997 yılından itibaren, Çanakkale Boğazı Gelibolu-Çardak (Lapseki ) hattında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığına bağlı olarak, düzenli seferler şeklinde araç ve yolcu taşımacılığı yapmaktayız. Büyüklükleri 50 ila 80 m. arasında değişen 6 adet arabalı feribotlarımızla 24 saat boyunca hizmet vermekteyiz. Boğazda, bu sektörde çalışan sadece iki firmadan birisi biziz ve 143 kişiye istihdam sağlayarak, Gelibolu’nun en büyük işvereni konumundayız. Bu da bize en büyük yerli marka unvanını getiriyor” şeklinde konuştu.

“YAYALARDAN ÜCRET ALMIYORUZ”

projelerde görev aldıklarını ve ellerinden geldikçe vatandaşlara yardımcı olmak istediklerini söyleyen Berinbe, “Her türlü sosyal projelere elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kamu kurum araçlarını ve kurumsal kimlikli personelden özel araçlarıyla geçişlerinden ücret almıyoruz. Yaya yolcularımızdan ücret almıyoruz” dedi.

“BÜYÜK İŞLER, BÜYÜK MALİYETLER GETİRİYOR”

“2018 yılında toplam 555 bin 726 araç ve 150 binden fazla yolcuyu karşı kıtaya geçirmenin onur ve gururunu yaşamaktayız” diyen Berinbe, “Araç geçişlerinden alınan işgaliye bedelleriyle hem Gelibolu hem de Çardak Belediyelerine hatırı sayılır bir gelir elde ettiriyoruz. Yaptığımız işin büyüklüğünün ve stratejik öneminin farkındayız ve maalesef büyük işler, yanında büyük maliyetleri de getiriyor. Özellikle son aylarda yaşanan girdi artışlarıyla beraber neredeyse maliyetlerimizi karşılayamaz hale geldik. Net rakam vermek gerekirse; geçen sene Ocak ayıyla bu sene Ocak ayını kıyasladığımızda maliyetlerimiz % 50’nin üzerinde artış gösterdi. 2019 yılında daha modern, daha büyük ve yenilenmiş gemilerimizle Gelibolu ve Çanakkale’mize yakışır, güvenilir, kaliteli, emniyetli ve daha da fazla iş hacmiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber