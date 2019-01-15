Ukrayna'dan Bulgaristan'a "Suça ortak olmayın!"

Ukrayna’nın Bulgaristan Büyükelçisi Vitaliy Moskalenko, Bulgaristan’dan Rus işgali altındaki Kırım limanlarına yasa dışı giriş yapan gemilerin Bulgar limanlarına giriş yapmasına izin vermemesini istedi.

Faktor.bg haber ajansının haberine göre Rusya’nın Rostov-na-Donu limanından Bulgaristan’ın Burgaz limanına kömür taşıyan BEST-1 isimli yük gemisini daha önce Kırım’ın limanlarına yasa dışı giriş yaptığını belirten Büyükelçi, “Ukrayna, Bulgaristan’ı BEST-1 isimli Rus gemisini Burgaz limanına almamaya davet efiyor. Aksi takdirde Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan’ın Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara destek vermediği anlamına gelecek.” ifadelerini kullandı.

Bu konuda Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ve Parlamentosunda bir dizi görüşme yapmayı planladığını belirten Moskalenko, “Bu Kremlin’in ilk provokasyonu değil. Bu tür faaliyetleri sona ermek yerine, daha da artıyor.” dedi.

RUS İŞGALİNDEN SONRA UKRAYNA KIRIM’DAKİ LİMANLARI KAPATTI

Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgal etmesinden sonra Ukrayna Devlet Deniz ve Nehir Ulaştırma Müfettişliği, Ukrayna’nın Kırım’da bulunan Kezlev, Kerç, Akyar, Kefe ve Yalta’daki limanlarını uluslararası trafiğe kapattı. Ardından Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da bulunan Sivastopol, Kezlev (Yevpatoriya), Yalta, Kefe (Feodosiya) ve Kerç limanlarını, yabancı gemilere açık limanlar listesinden çıkardı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Kırım'ın Rusya tarafından işgalini tanımamasına ilişkin bildiriyi kabul ettiği biliniyordu. Bu kararın ardından, ulaştırma şirketlerinin işgal edilen yarımadaya uçak veya gemi seferi düzenlemesi yasaklanmıştı. Uluslararası normlar ve Ukrayna mevzuatı gereğince, söz konusu kuralların ihlal edilmesi durumunda, ulaştırma aracına el koyma ve şirkete uluslararası sefer düzenleme yasağı gibi ciddi yaptırımlar uygulanıyor.

Vira Haber