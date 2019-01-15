Tekneler yağmur ve fırtınaya dayanamadı

Muğla genelinde iki gündür devam eden yağmur ve fırtına Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde gezi teknesinin batmasına neden oldu.

Muğla genelinde sabah saatlerinde başlayan yağış ve fırtına, kıyı kesimlerde hasara yol açtı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Gölü taşarken, Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde de tur teknesi battı. Göcek limanında demirli bulunan 12 metre uzunluğundaki tur teknesi öğle saatlerinde başlayan fırtına ve yağış sonrası dev dalgaların kıyıyı dövmesi sonucu daha fazla fırtınaya dayanamadı ve deniz üstünde dalgaların hışmına uğradı. 12 metre uzunluğundaki tur teknesi bir süre sonra battı.

Muğla'da olumsuz hava şartlarının yaşandığı bir başka ilçe de Seydikemer ilçesi oldu. Seydikemer'de de aşırı yağışlar sonrası tarım alanlarını su bastı.

Antalya’da durum vahim

Antalya ve ilçelerinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Falezler ve Konyaaltı Plajı'nda büyük dalgalar oluştu. Falezlere çarpan dalgalar nedeniyle sular yaklaşık 30 metre kadar yükseldi.

Kaleiçi Yat Limanı'ndaki 5 metrelik bir balıkçı teknesi fırtına nedeniyle battı. Limandaki balıkçılar da tekneleri fırtınadan korumak için büyük çaba gösterdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bazı tekneler fırtınada alabora oldu. Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi'nde yaklaşık 50 teknenin bağlı bulunduğu Yapraklı Deresi'nde tekneler alabora oldu. Sabah saatlerinde devam eden etkili lodos fırtınası, Yapraklı Deresi'nin taşmasına neden oldu. Derede bulunan teknelerden bazıları alabora olurken, bir tekne de yan yattı.

Konyaaltı ve Lara plajlarındaki dalgalar nedeniyle sahil bandındaki işletmeciler de zor anlar yaşadı.

Kumluca ilçesinde fırtına nedeniyle toptancı hali önünde çatının kısmen çökmesine neden oldu. İlçede bazı ağaçlar devrildi, seralarda fırtına ve yağış nedeniyle zarar oluştu.

Demre'ye bağlı Yaylakaya Mahallesi'nde evinin çatısına çıkan Yusuf Solmaz (40) rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek düştü. Yakınları tarafından ambulansla Demre Devlet Hastanesine kaldırılan Solmaz, hayatını kaybetti.

Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde karaya çıkartılan bazı tur ve balıkçı tekneleri de dalgalar nedeniyle devrildi. Alanya ilçesinde Değirmendere İlkokulu çatısı uçtu.

Vira Haber