Mersin'de kargo gemisi karaya oturdu

Mersin'de 10 gündür süren yağışla birlikte bu sabah başlayan fırtına, bir kargo gemisinin karaya oturmasına neden oldu. Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi de fırtına nedeniyle demirli bulunduğu Mersin Limanı'ndan sürüklendi.

Gemi, sahile 500 metre kala karaya oturdu. Sahil Güvenlik ekipleri, gemideki personeli kurtarmak için çalışma başlattı.Hacizli olduğu bilgisine ulaşılan gemideki 2 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada Mersin'de şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan Lübnan bayraklı 'WARDEH' isimli kargo gemisinde 400 ton fuel oil yakıt ile 20 ton hidrolik yağ bulunduğu belirtildi. Gemideki yakıtın şu an için denize sızıp sızmadığının ise bilinmediği ifade edildi.

Karaya oturan geminin özellikleri

IMO: 7708285

MMSI: 450522000

Çağrı İşareti: ODUS

Bayrak: Lebanon [LB]

AIS Gemi tipleri: Cargo

Brüt Tonaj (GRT): 8393

Detveyt: 3516 t

Tam Boy x Tam Genişlik: 131.02m × 18.52m

Yapım Yılı: 1978

Vira Haber