Manavgat Belediyesi Özel Gereksinimli Bireyi Denizle Buluşturdu

Manavgat'a 2 yıl önce taşınan Doğan ailesi, özel gereksinimli kızlarının en büyük hayalinin denize girmek olduğunu söyleyerek Manavgat Belediyesi'nden destek istedi. Ailenin engelli kızlarının hayatında denizle ilgili hiçbir deneyimi olmadığını ve bu özlemi dile getirdikleri talep, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara tarafından büyük bir hassasiyetle karşılandı. Başkan Dr. Niyazi Nefi Kara'nın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri gerekli tüm hazırlıkları yaptı. Esra Doğan ile annesi ve babası Manavgat Belediyesi sosyal hizmet ekipleri tarafından evlerinden alınarak belediyeye ait Side Nar Beach 2'ye getirildi.



Mutluluğun ve umudun sembolü

Side Nar Beach 2'de Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara tarafından karşılanan ailenin rahatça denize girebilmeleri için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Esra Doğan'ın gözlerinde denizle buluşma heyecanı ve mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Başkan Kara, etkinlikte yer alarak bu anlamlı anı paylaştı ve ailenin yanında oldu. Başkan Kara, "Esra, küçükken geçirdiği bir operasyondan sonra bakım hastası şeklinde yaşıyor. Fonksiyonel olarak söylenenleri anlıyor göz işaretleriyle. Birkaç gün önce ‘Engelli çocuğumuz var ve hiç denize gitmedi' şeklinde bir mesaj geldi. O mesajı ilgili arkadaşlarımıza ilettim. Bugün Esra kızımızı denizle buluşturduk. Onun gözlerindeki mutluluk hepimize yansıdı, güne mutlu başladık. Bütün Esralara sahip çıkmalıyız, onlar bizim çocuklarımız" dedi.



Aileden Teşekkür

Kızlarının denize girme anlarında çok duygulandıklarını belirten anne Emine Doğan Manavgat Belediyesi'ne ve Başkan Dr. Niyazi Nefi Kara'ya teşekkürlerini ileterek, "En büyük hayaliydi deniz. Yüzde 100 engelli olunca biz götüremedik. Sağ olsun belediyemiz, Nefi Bey sesimizi duydular. En büyük hayali gerçekleşmiş oldu. Engellilerimizin sesini duyurmak çok güzel." şeklinde konuştu. Baba Ahmet Doğan, “Çağla Hanım, Armağan Hanım, Belediye Başkanımız bizimle çok ilgilendiler. Allah razı olsun. 2 yıldan bu yana çocuğum denizi görmedi ama buraya geldik, denizi gördük. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber