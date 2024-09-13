Ukrayna: “Rusya, Mısır'a Giden Tahıl Gemisini Vurdu”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mısır'a gitmek üzere Ukrayna'dan ayrılan bir tahıl gemisinin Rus füzesiyle hedef alındığını duyurdu. Zelenskiy, “Rusya, Ukrayna karasularından ayrıldıktan hemen sonra Karadeniz'de bir sivil gemiye saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre can kaybı yaşanmadı. Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin kilit garantörlerinden biridir. Ukrayna'nın Afrika ve Orta Doğu ülkelerine yaptığı gıda teslimatları kritik öneme sahiptir. Limanlarımızı, Karadeniz'i ve küresel pazarlara yapılan gıda ihracatını korumak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bu, Ukrayna'nın gerçek önceliğidir ve tüm ülkelerin önceliği olmalıdır. Dünyanın tepki vermesini bekliyoruz. Buğday ve gıda güvenliği asla füzelerin hedefi olmamalı” ifadelerini kullandı. Zelenskiy, hasar alan geminin fotoğraflarını da paylaştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiga ise saldırıyı "seyrüsefer özgürlüğüne ve küresel gıda güvenliğine yönelik küstah bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, geminin olay sırasında Romanya karasularında bulunmadığını ve herhangi bir şekilde yardım talep edilmediğini bildirdi. İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey ise geminin Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Chornomorsk limanından ayrıldıktan sonra Rusya tarafından fırlatılan bir füzeyle vurulduğunu aktardı. Rusya'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Vira Haber