Marmara Denizi'ne Gemiden Düşen Hindistanlı Aranıyor

Kayıp şahsın gemide çalışan bir Hindistan vatandaşı olduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında 11 Eylül 2024 tarihinde saat 19.15'te bir gemi kaptanı, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına yaptığı ihbarda Ganesh Govind isimli bir personelinin kayıp olduğunu bildirdi. En son saat 10.40'ta görülen şahsın gemide olmadığı fark edilince, arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Aramaların ikinci gününde Şarköy Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı, Marmara Denizi’nde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Vira Haber