Tekirdağ'da Liberya Bayraklı Geminin Kaybolan Hintli Mürettebatı Aranıyor

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında demirli olan Liberya bayraklı gemideki bir personel kayboldu. 11 Eylül günü akşam saatlerinde kaptan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına en son saat 10.40'ta görülen bir mürettebatın gemide olmadığını fark ettiklerini bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgeye iki Sahil Güvenlik botu ve Kıyı Emniyeti’ne bağlı bir bot sevk edildi. Hindistan uyruklu olduğu öğrenilen kayıp personeli arama çalışmaları devam ediyor.

Vira Haber