Çanakkale'de Mobil Radarın Tespit Ettiği 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçerek bölgeye giden Sahil Güvenlik botları KB-4510,KB-4304 ve KB-119 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 17 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Vira Haber