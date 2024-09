İzmir’i Türkiye’nin lojistik merkez üssü yapma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çin öncülüğünde hayata geçirilen Bir Kuşak Bir Yol projesinde İzmir’in ortak koridorda Batı’ya açılan kapı olmasını hedefliyoruz. Bunun için ulusal ve uluslararası lojistik sektörünü bu fuarda bir araya getiriyoruz” dedi.



Lojistik sektörünün tüm paydaşlarını İzmir’de buluşturan, Akdeniz’in en büyük lojistik buluşma noktası niteliğindeki Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir’in A ve B hollerinde açıldı. 13 Eylül tarihine kadar açık kalacak fuar, katılımcı ve ziyaretçilerine lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirinin bir arada olduğu bir deneyim sunuyor. Geçen yıla oranla yüzde 50 büyüyen Logistech Fuarı’na 20 binin üzerine aktif ziyaretçi bekleniyor.



“En büyük lojistik fuarı”

Fuar İzmir’de düzenlenen açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’in tarihi anlamda lojistik merkezi olduğunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir’i Türkiye’nin lojistik merkez üssü yapma hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Tugay, “Çin öncülüğünde hayata geçirilen Bir Kuşak Bir Yol projesinde karayolunda İstanbul, deniz yolunda da Atina Pire Limanı yerine İzmir’in ortak koridorda Batı’ya açılan kapı olmasını hedefliyoruz. Bunun için ulusal ve uluslararası lojistik sektörünü bu fuarda bir araya getiriyoruz. Fuarımızda nitelikli katılımcı ve ziyaretçi sayısı her yıl artıyor. Stant alanları, 11 bin metrekareyi aştı. Bu özellikleriyle Türkiye’nin en büyük lojistik fuarı niteliği taşıyor” diye konuştu.



“İzmir, tarihi anlamda lojistik merkezi”

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı’nda her yıl katlanarak artan ilginin herkese umut verdiğini, kendilerine de yeni sorumluluk ve görevler yüklediğini dile getiren Başkan Tugay, “İzmir özellikle limanıyla ve İpek Yolu’nun denizle buluştuğu noktadaki ticaret potansiyeliyle 1800’lerin ortasında tüm Akdeniz ticaretinin yüzde 40’ının gerçekleştiği bir kent olarak tarihi anlamda zaten bir lojistik merkezi diyebiliriz. İzmir’in aynı zamanda bir ticaret, tarım ve turizm merkezi potansiyeli olduğunu hepimiz biliyoruz. İzmir’in kalkınmasında muhtemelen en dinamik sektörlerden biri lojistik sektörü olacak. Özellikle sayıları ve kapasiteleri her geçen yıl artan limanlarımız, belli ki İzmir’i tekrar lojistik anlamda hareketlendirecek. Kemalpaşa’da yapımı devam eden lojistik merkez de bu ticaret potansiyelini önemli ölçüde geliştiren bir yatırım olacak. Tüm bunları destekliyoruz. Fuarın ana sponsoru olan Nemport Liman İşletmeleri’ne de destekleri için teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.



“13 limanıyla çok önemli potansiyele sahip”

Küresel lojistik pazarın 2022’de 10,68 trilyon dolar olduğunu, e-ticaret endüstrisi geliştikçe küresel lojistik pazarındaki büyüklüğün 2032 yılına kadar yaklaşık 18,23 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirten Başkan Tugay, “Ticarette deniz taşımacılığının önem kazandığı görülürken, İzmir limanlarıyla öne çıkıyor. İzmir, tarihi mirası, dünyanın önemli noktalarına birkaç saatlik uçuş mesafesinde bulunması ve 13 limanıyla çok önemli potansiyele sahip. İZFAŞ, fuarımızı bu potansiyeli harekete geçirmek için başlattı. Fuarımızı İzmir’i hem ihracat hem de ithalatta Türkiye’nin lojistik merkez üssü yapma hedefiyle düzenlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Türkiye stratejik konumda”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Tamer Kıran da bu yıl fuarın İzmir’in ve Ege’nin lojistik performansına önemli katkılar sağladığını belirterek “Bu tür organizasyonların sektördeki son trendlerin takibi, iş ağının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, coğrafi konumu itibariyle Asya ve Avrupa arasında stratejik bir köprü konumunda yer alıyor. Bu konum, ülkemizi hem kara hem de deniz yoluyla önemli bir ticaret merkezi yaparken, Türkiye’nin lojistik potansiyeli, sadece coğrafi konumuyla değil gelişmiş altyapı yatırımları ve dinamik ekonomik yapısı ile de destekleniyor. Son dönemde ortaya çıkan ticaret koridorları da, Türkiye’nin lojistik sektöründeki stratejilerinde önemli bir yere sahip. Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi, bu koridorlarda şu an için en dikkat çeken olarak öne çıkıyor. Çin’in bu global projeyi hayata geçirmesi, Türkiye’yi Asya ve Avrupa arasındaki önemli bir transit konumu ülkesi haline getirdi” dedi.



İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, fuarın başlatılması için yapılan çalışmaları aktararak “Bu fuarın Avrupa versiyonlarını örnek alıp daha iyisini yapacağız, fuarı uluslararası boyuta taşıyacağız” dedi.



Stantlar gezildi

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi. Başkan Tugay, açılış törenine katılan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve ilçe belediye başkanları ile birlikte stant kuran firma yetkilileri ile sohbet etti.



Evergreen şirketinin standında firma temsilcisi Jerry Chien ile görüşen Başkan Tugay’a yük gemisi maketi hediye edilirken, fuarın ana sponsoru olan Nemport Liman İşletmeleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cem Harris de Başkan Tugay ve beraberindeki heyet ile fotoğraf çektirdi. Fuarda bulunan stantları gezmeye devam eden Başkan Tugay, Çin firması Wiffa ile de görüşerek sektör hakkında konuştu. Başkan Tugay, fuara katılan Türk firmalarının stantlarını da ziyaret ederek sektör temsilcileri ile görüştü.



İzmir ekonomisine katkı

Fuarla İzmir’in ve Ege’nin lojistik performansının artması, hem ülke hem de kent ekonomisine ve ihracata da katkı sağlanması amaçlanıyor. 11-13 Eylül tarihleri arasında iki holde gerçekleştirilecek fuarın ziyaretçi profilini ise lojistik ihtiyaçlarına çözüm arayan ithalat ve ihracat yapan firmalar, lojistik tedarik zincirindeki bütün servis sağlayıcılar, kamu yöneticileri, uluslararası operasyonlarda bulunan ve Türkiye operasyonlarını geliştirmek isteyen acenteler oluşturuyor. Fuarda sektörün önde gelen isimlerinin katılacağı paneller ve etkinliklerin yanı sıra lojistik sektörüne ışık tutan bir sergi de yer alacak. Fuarın ilk gününde, sektörün önemli oda ve dernek başkanlarının katılımıyla yapılacak “Başkanlar Paneli” sonrasında da lojistikle ilgili birçok önemli konunun gündeme geleceği oturumlar düzenlenecek. Fuar süresince iş geliştirme konseptiyle yerli ve yabancı ziyaretçiler ile katılımcıların yer alacağı etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Vira Haber