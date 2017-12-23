Manavgat Boğazında tekne battı: 1 kayıp

Fiber tekne ile balık avına çıkan Hüseyin Öz’ün teknesi, geri dönüşü sırasında tam Manavgat Irmağı’nın denize döküldüğü bölgede şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle alabora oldu. Mendirekte balık avlayan vatandaşların tekneyi bırakıp yüzmesi konusundaki uyarılarına rağmen tekneyi bırakmayan Öz, dalgalar arasında kayboldu.

Olayı gören vatandaşlar; teknenin tam ırmağa giriş noktasında alabora olduğunu belirterek, “Teknede Side istikametinden gelip ırmağa girmek üzereydi. Tam girişi sırasında şiddetli bir dalga teknenin devrilmesine neden oldu. Üzerinde mont vardı. Tekneyi bırakıp kıyıya yüzmesini söylememize rağmen tekneyi bırakmadı. Bir süre sonra da dalgalar arasında kayboldu. Balıkçı teknelerini arayıp haber verdik. Hemen aramaya koyuldular uzun süre aradılar. Alabora olan fiber tekneyi bulup çıkarmalarına rağmen kullanan kişi bulunamadı. Ardından Sahil güvenlik botları ve helikopter arama çalışmasına katıldı” dedi.

Kaybolan gencin arama çalışmaları Sahil Güvenliğe ait 2 adet bot ve helikopter tarafından sürdürülüyor.

Olayın duyulmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ASAT’ta çalıştığı bildirilen Hüseyin Öz’ün yakınları ve arkadaşları mendireğe akın ettiler. Balık tutmayı sevdiği ve boş zamanlarında balık tutmaya giden Öz’ün alabora olan tekneyi de bir arkadaşın emanet aldığı öğrenildi. Hüseyin Öz’ün 2 kız babası olduğu bildirildi.

Vira Haber