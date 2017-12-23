Yunanistan vizesi Kuşadası’ndan da verilecek

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Kuşadası’ndaki ilk ziyaretini Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya yaptı. Ziyareti sırasında Papoulia’ya VFS Global Türkiye Müdürü Sertan Arslantürk eşlik etti. Papoulia, ardından bir ziyarette Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan’a gerçekleştirdi. konuk Başkonsolos Papoulia, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, turizm ve ticaret ile iki halkın bir birine daha da yakınlaşacağına inandığı için bu yönde çaba sarfettiğini belirtip, Türkiye’nin en güzel yerlerinden Kuşadası’nı ziyaret ediyorum. Belediye Başkanı Özer Kayalı, Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ile yapıcı görüşmelerimiz oldu. Ortak hedefimiz Kuşadası ve Samos, genel anlamda da Türk-Yunan işbirliğini ve diyalogunu güçlendirmektir. 2017 yılı Yunanistan Başkonsolosluğu için önemli bir yıl olmuştur. Yunanistan ile Türkiye arasında ticaret turizm ve kültür alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi için bir çok faaliyet yürüttük. Bu yıl vize sayısını 61 bini geçecek. Bu sayı geçtiğimiz yıl ile öncesindeki yıllar için çok ciddi yükseliştir. Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ile Türk vatandaşlarına vize konusunda yardımcı olmak için Kuşadası’nda bir ofis açma konusunda konuşup, anlaşmaya vardık. Kendisine, Ticaret Odası’nı bize açtığı için teşekkür ediyoruz. Ticaret ve turizm ile iki halk bir birine daha yakınlaşmaktadır. Bu bizim için çok önemlidir. Tüm Kuşadalılar’a ve Türkiye insanlarına refah ve barış dolu bir 2018 yılı dilerim" dedi.

KUTO Başkanı Serdar Akdoğan’da Kuşadası ve çevre ilçelere vize hizmeti verecek ofis için binalarında vize işlemlerini yürüten şirkete bir ofis vereceklerini söyledi. Akdoğan, "Yunanistan İzmir başkonsolosumuz ve heyetiyle birlikte odamızdaki fiziki şartları inceledik. Vize şirketi ile bir anlaşmaya vardık. Ticaret Odası’nda şirkete bir oisi tahsis edeceğiz. Bu ofis 1 Nisan’dan başlayarak Ekim ayı sonuna kadar hizmet verecek. Kuşadası ve çevresinde ikamet eden, iş yapan herkese, tüm vatandaşlarımıza vize hizmeti sunulacak. Buradan İzmir’e vize işlemleri için gidip, gelmek, uğraşmak büyük bir sorun oluşturuyordu. Bu sorun çözüldü. Vize süreleri ile ilgili olarak da sayın konsolos da özellikle iş adamlarına karşı çok hassa davranılacağını söyledi. Söke, Selçuk ve Didim de bu hizmetten yararlanabilecek. Böylece vize işlemleri de kolaylaşmış olacak" dedi.

Vira Haber