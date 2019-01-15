Manavgat Yat Yapım Çekek Yeri olmazsa olmaz

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Manavgat Yat Yapım Çekek Yeri Projesiyle ilgili yıllardır uğraş verdiklerini belirterek, "Odamızın hayata geçirilmesi için uzun yıllardır uğraş verdiği Manavgat Yat Yapım Çekek Yeri projesi bölgemiz denizciliği için hayati öneme haizdir" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi 11.Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, aylık faaliyetler hakkında Meclisi bilgilendirdi. Gündemin en çok konuşulan konusu ise Manavgat Yat Yapım Çekek Yeri projesinde gelinen son durum oldu.

"Yıllardır uğraş veriyoruz"

Deniz Ticaret Odası'nın Manavgat Yat Yapım Çekek Yeri Projesi için uzun yıllardır uğraş verdiğinin altını çizen DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan Manavgat ilçesi Side Turizm Alanı ve Side 2 No'lu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesi 2. Etap Uygulama Planında; Manavgat Yat Limanı ve Tekne, İmal ve Çekek Yeri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesinin yer almadığı görülmüştür. Odamızın hayata geçirilmesi için uzun yıllardır uğraş verdiği Manavgat Yat Yapım Çekek Yeri projesi bölgemiz denizciliği için hayati öneme haizdir. Bu nedenle Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığımızca da ülkemize kazandırılması önemli görülen Yat Yapım ve Çekek Yeri projeleri arasında yer almaktadır. Manavgat Limanına kayıtlı yaklaşık bin 500 teknenin yanı sıra Antalya İl sınırları içerisinde bulunan altı Liman Başkanlığına kayıtlı yaklaşık 5 bin tekne bulunmaktadır. Başta Günübirlik Tur Tekneleri ve Yatlar olmak üzere ilimizde bulunan deniz turizm araçlarının bakım onarım ve imalatları Manavgat'ta yapılmaktadır"

Manavgat ilçesinde yaklaşık 40 yıldır tekne İmalatı, bakım, onarım ve tadilatı ile çok önemli bir gelişim kaydedildiğini ifade eden Başkan Çetin, bunun vazgeçilemeyecek çok önemli bir iş kolu haline geldiğine değindi.

"Gerekli girişimlerde bulunuyoruz"

Birçok yerli ve yabancı yatırımcının, imalat ve bakım, onarım için Manavgat'ta bulunan ve odaya üye olan işletmeleri tercih ettiğini dile getiren Çetin, "Tamamı üyemiz olan işletmeleri tercih etmektedirler. Ülkemiz toplam turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 20 sini deniz turizminden elde edildiği herkesin malumudur. 2017 yılı verileri itibari ile Antalya da yaklaşık 1 Milyon 500 bin yerli ve yabancı misafir günübirlik tur hizmeti satın almıştır. İlimizde bulunan Su Üstü Sporları ve Dalış Okulu İşletmeleri hizmetleri göz önüne alındığında yaklaşık 250-300 milyon Euro payı oluşturmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Manavgat ilçesi Side Turizm Alanı ve Side 2 No'lu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesi 2. Etap Uygulama İmar Planında, açıklamaya çalıştığımız Manavgat Yat Limanı ve Tekne İmal ve Çekek Yeri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yeri ayrılarak planda gerekli değişikliğin yapılması için gerekli girişimlerde bulunuyoruz." diye konuştu.

Vira Haber