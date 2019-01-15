Hopa Balıkçı Barınağı 100 tekneyi barındıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11. Bölge Müdürü İhsan Gümrükçü, yapımına Nisan 2016'da başlanan ve toplam 62 bin metrekarelik alana sahip Hopa Balıkçı Barınağının yaklaşık 24 milyon liraya mal olacağını belirtti.

Balıkçı barınağı inşaatında yüzde 86 fiziki gerçekleşme sağlandığını ve mayıs ayında hizmete alınmasının planlandığını ifade eden Gümrükçü, "Hopa Balıkçı Barınağı inşaatında çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yöre balıkçılığının geliştirilmesi ile balıkçı teknelerinin barınmalarına ve avlanan su ürünlerinin karaya çıkarılmasına hizmet verecek Hopa Balıkçı Barınağı kapasitesi küçük ve orta büyüklükte 100 tekne yer alacak şekilde projelendirildi." dedi.

Gümrükçü, 720 metre uzunluğunda ana mendirek, 200 metre uzunluğunda tali mendirek ile 180, 140 ve 100 metre uzunluğunda 3 rıhtım bulunduğunu kaydederek, 2 çelik fener kulesi, elektrik ve su tesisatı işlerinin yer aldığını, korunan su alanının ise yaklaşık 62 bin metrekare olduğunu bildirdi.

Vira Haber