Manavgat’ta marina yerine golf alanına itiraz

Manavgat'ın Ulualan bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlaması yapılan ve 1000'er yatak kapasiteli 3 golf oteliyle bir golf alanı konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, siyasi partilerin ilçe başkanları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ulualan bölgesindeki özel mülk sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

'ÖZEL BİR YER

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın golf otel ve golf alanı planlaması yaptığı Ulualan bölgesinin 465 hektar büyüklüğünde devasa olduğunu belirterek, "Manavgat'ın geleceğini oluşturabileceğimiz, kentin yeni yüzü olarak tasarlayabileceğimiz, vizyon bir kent olarak Manavgat'ı üst ölçeklere çıkarabilecek özel bir yer. Manavgat'ımızın en büyük şansı. Orası hiç aceleye getirilmeden profesyonel ellerde projelendirilip, çok farklı kullanım alanları yaratılarak günümüz turizmine, günümüz Türkiye'sine uygun bir planlamayla, hatta ve hatta yarışmalar dahilinde buranın projelendirilmesi gerektiğini, hükümetle, ilgili bakanlıklarla, bölgenin, belediyenin, odalarımızla birlikte buranın planlanması, kentin geleceğine yönelik tasarlanması gerektiğini ifade ettik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılında yapılan ve askıya çıkarılan planlamada yat çekek ve marina yerinin kaldırıldığını ve golf alanlarının planlandığını belirten Başkan Sözen, özel mülkiyet sahipleri ve Manavgat Belediyesi'nin askı sürecinde plana itiraz ettiğini anlattı. Başkan Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Manavgat'ta itirazımızın bir boyutu da buydu; tekne taşımacılığının son derece önemli olduğunu, Manavgat'ta turizmi besleyen 3 sac ayağından biri olduğunu, yıllardır turizmi çeşitlendirmek, Manavgat'a renk katması anlamında burada mutlaka bir marinanın olmasını kent olarak hayal ettiğimizi belirtip, bunların Manavgat'a artı değer katacağını düşünerek plana itiraz ettik. Seçim arifesinde, o çalışmalarımızın içinde Ankara'ya bakanlığa davet edildik. Genel müdür, daire başkanı ve basın danışmanıyla bir toplantı yaptık. Bu projeyi bize anlattılar, biz de bu projenin doğru bir proje olmadığını, Manavgat'ın geleceğini bizim hayal ettiğimiz ölçekte kapsamadığını, buranın biraz daha detaylı düşünülmesi gerektiğini ifade etmeye çalıştık. Orada bize, bu bölgede mutlaka golf alanının yapılması gerektiğini ifade ettiler. Çekek yerine elzem olarak ihtiyaç olmadığını, buranın açık deniz olması hasebiyle marinaya ihtiyaç olmadığını ifade ettiler."

Antalya Valiliği'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı bir toplantıda konuyla ilgili görüşme yaptıklarını aktaran Başkan Sözen, burada da bu projenin mutlaka hayat geçirilmesi gerektiğinin gündeme getirildiğini anlattı.

Toplantıda söz alan MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da, aralık ayında 1/25 bin ve 1/5 binlik planlar askıya çıkarıldıktan sonra plandan haberdar olduklarını, içeriğini öğrendikten sonra siyasi partileri ziyaret ettiklerini, Büyükşehir ve Manavgat Belediyesi'ne yazı yazarak mutlaka itiraz etmeleri gerektiğini belirttiklerini anlattı. Ulualan'da bulunan yat çekek yerinin doğrudan ve dolaylı olarak 6 bin kişiye istihdam sağladığını belirten MATSO Başkanı Boztaş, "Burada 750 dönümlük yerlerde 1000'er kişilik golf oteli düşünülüyor. 550 dönümlük olan yerde ise otelsiz golf alanı. Bizim yat limanı ve çekek yeri, golf alanlarının önünde kaldığı ve denize ulaşımı engellediği için kaldırılıyor" dedi. Başkan Boztaş, projeyle ilgili Ankara'da yaptıkları ziyarette de projenin mutlaka yapılacağı izlenimi edindiğini anlattı.

Toplantıya katılan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaş da Ulualan'da mutlaka marina ve yat çekek yeri yapılması gerektiğini söyledi.

Vira Haber