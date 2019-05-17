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Rusya, Estonya gemisine el koydu

Rusya, Estonya gemisine el koydu

Rusya Federasyonu, karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Estonya gemisine el koyduğunu duyurdu.

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Rusya Federasyonu, karasularını ihlal eden Estonya gemisine el koyduğunu açıkladı. Geminin ait olduğu Marobell Aldona Baum şirketinden yapılan açıklamada, “Maalesef gemideki yön bulma programından kaynaklanan hata sonucu, balıkçı gemimiz Rusya karasularına girmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise gemi mürettebatının haklarının korunmasına ve konunun çözülmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilirken, balıkçıların kesinlikle yasadışı avlanma yapmadıkları da ifade edildi.

Rusya Federasyonu, geçtiğimiz Kasım ayında Azak Denizi’nde Ukrayna’ya ait gemilere 24 mürettebatıyla beraber el koymuştu.

Öte yandan, bir hafta önce ise Türkiye’ye ait 3 balıkçı gemisi, Ukrayna karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Odessa’da durdurulmuş ve gemilere mürettebatla birlikte Ukrayna devleti tarafından el konulmuştu.

Vira Haber

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