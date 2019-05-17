‘‘Temiz Deniz, Temiz Foça’’ dediler, temizlik yaptılar

Foça’da ‘‘Temiz Deniz, Temiz Foça’’ sloganı ile kıyı ve sualtı temizliği düzenlendi. Foça Belediyesi ve Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği (Foça Tuder) tarafından, Mark Warner Phokaia Beach Resort’un destekleriyle, 16-17 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenen kıyı ve sualtı temizliğine; Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Sporları Topluluğu, Ege Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sualtı Sporları Kulübü, Foça İlçe Jandarma Komando Okulu ve Foça Dalış Merkezi üyeleri katıldı.

Kıyı ve sualtı temizliğinin birinci gününde, Küçükdeniz ve Büyükdeniz Limanında toplanan; kâğıtlar, plastikler, metaller, pet ve cam şişeler ile benzeri maddeler, çevre kirliliğine karşı vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla sergilendi. Çıkarılan atık maddeler üzerinde karaya gelen küçük deniz canlıları, yeniden dikkatle denize bırakıldı.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve Foça Tuder Başkanı Umut Tutar, kıyı ve sualtı temizliğine katılan dalgıçlara ve doğaseverlere teşekkür etti.

2019 Yazına sayılı günler kala yapılan temizliğin önemli olduğunu ifade eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ‘‘Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneğimize, İlçe Jandarma Komando Okulu Komutanlığımıza, Mark Warner Phokaia Beach Resort’a, Foça Dalış Merkezi ve tüm doğasever dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Denizlerimizi temiz tutmak bizim elimizde. Tekne sahiplerimizin, balıkçılarımızın ve tüm vatandaşlarımızın denizin temizliği konusunda dikkatli olmasını ve doğayı korumalarını rica ediyoruz. Çevre temizliği, yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen faktör. Doğanın bize sunduğu güzelliklerin kıymetini bilelim, lütfen buna göre hareket edelim’’ dedi.

Kıyı ve sualtı temizliğinin ikinci gününde, Fener Adası ve Orak Adası ile Mersinaki bölgelerinde çalışmalar yapılacak.

Vira Haber