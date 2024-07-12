Manavgat’ta Mavi Bayrak Töreni Yapıldı

Çevre yönetimi, su niteliği, güvenlik ve hizmetler gibi 33 farklı kriteri karşılayan Manavgat Belediyesi, Boğaz Otel Plajı’nda hizmet kalitesini sürdürerek Mavi Bayrak'ın gönderde kalmasını sağladı. Mavi Bayrak, Boğaz Otel Halk Plajı’nda düzenlenen törenle göndere çekildi. Mavi Bayrak, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cenk Bayaz ve TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren tarafından Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’ya teslim edildi.



Manavgat’ın Mavi Bayraklı plajları

Manavgat ilçesinde yer alan, Boğaz Otel Plajı, Kızılot Halk Plajı, Antik Side’de yer alan Nar Beach 1 ve 3 Halk Plajları, Evrenseki Halk Plajı mavi bayraklı.



Temiz sahil temiz gelecek

Törende konuşan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, temiz bir Manavgat’ın her zaman öncelikleri olacağını söyledi. Başkan Kara, “Bildiğiniz gibi 8 halk plajımızın 5 tanesi mavi bayraklı. Boğaz Otel Halk plajımız, içlerinde çevre eğitimi, atık yönetimi, yüzme suyu kalitesi gibi detaylar bulunan 33 kriter konusunda denetlenip, bu yıl da mavi bayrak ödülüne layık görüldü. Temiz sahiller temiz bir gelecek demek. Temiz bir Manavgat bizim her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek. Bu ödül, Manavgat'ın doğal güzelliklerinin ve deniz kaynaklarının korunması için verdiğimiz kararlılığın ve çalışmalarımızın bir ödülüdür. Sahip olduğumuz bu bayrak, su kalitesi, çevre yönetimi, güvenlik ve eğitim gibi kriterler de gösterdiğimiz üstün performansı ve çevremize olan duyarlılığımızı simgeliyor. Doğal kaynaklarımızı koruma, sürdürülebilir turizm uygulamaları ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması konusundaki çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyacağız. Gelecek kuşaklara daha güzel bir Manavgat bırakmak için kararlılığımızı ve çabalarımızı artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Törene, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Vira Haber