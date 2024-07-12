Sakarya Nehri'nin Doğduğu Sakaryabaşı'nda Sular Çekildi

Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bulunan Sakaryabaşı'nda sular çekildi. Eskişehir'in ve bölgenin turizmine geçmişte büyük katkıda bulunan Sakaryabaşı'nın kurumuş görüntüsü dron ile havadan görüntülendi. Sakarya nehrinin Sakarya'nın Karasu ilçesinden Karadeniz'e döküldüğü noktasına kadarki 824 kilometrelik macerasının başladığı yer olan Sakaryabaşı göletin, kuruyan zemininde köpeklerin gezindiği, kayıkların ve su bisikletlerinin toprağa oturduğu gözlendi. 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak ilan edilen gölette, ördeklerin su birikintilerinde yüzdüğü görüldü.



“Kurumanın sebebi olarak biraz çiftçinin derin kuyu vurdurması biraz da kuraklık var”

Çifteler Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Köksal, kuruyan nehirle ilgili, “Sakarya nehrimizin doğduğu yer burası. 5-10 yıldır da kuraklık var biliyorsunuz. Çitçiler tarafından derin kuyu daha çok yaptırmaya başlandı. Sakarya Nehri'ne su kullanım konusunda yasak getirdiler. Bundan dolayı herkes derin kuyu vurdurmak zorunda kaldı. Bu kurumanın sebebi olarak biraz çiftçinin derin kuyu vurdurması biraz da kuraklık var. Yani üst kısımdaki kaynaklarımız tamamen kurumuş durumda. Bu alanda üç tane kaynağımız var onlar çalışıyor. Dün Ankara'dan profesörümüz de geldi. incelemeleri sonucunda alt kısımda büyük çatlakların olduğunu söyledi. Jeoloji mühendislerinin de daha net bir çalışma yapacaklarını söylediler. Arkadaşlar 2 bin 3 bin kadar derin koyu açıldığını söyledi. Buranın kurumasının sebebinin yüzde 50'si derin kuyular" diye konuştu.

Vira Haber