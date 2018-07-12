Manhattan büyüklüğünde buz dağı koptu

Küresel ısınma öncelikle buzulları etkiliyor.. Bu durumun son örneği Grönland buzullarında görüldü. Bölgede araştırma yapan uzmanlar, bir buz dağının ana karadan ayrılmasına şahit oldu. 6 buçuk kilometre uzunluğunda dev buz dağının okyanusa karışması ise bir buçuk saat sürdü.

New York Üniversitesi araştırma görevlileri, Grönland buzullarında yaptıkları araştırma sırasında bir buz dağının ana karadan ayrılmasına şahit oldu.

6 buçuk kilometre uzunluğunda, Manhattan adası büyüklüğündeki dev buz dağının okyanusa karışması bir buçuk saat sürdü.

Uzmanlar, Sentinel-1 uydusundan alınan görüntülerle buzulun kopma anı görüntülerini farklı bir perspektif ile hazırladı.

Amerikan araştırmacılar, buzulların neden ve nasıl koptuklarını bilinmesi gerektiğini hatırlattı... Ayrıca deniz seviyesinin yükselmesini etkileyen en önemli faktörün de buzullar olduğunu kaydetti..

Uzmanlar, buzul kopmalarını takip ederek iklim değişikliği konusunda daha hazırlıklı ve planlı olunmasını da belirtiyor.

Vira Haber