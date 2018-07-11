Doğa harikası Denizanası gölü

Pasifik'in ortasında 250 adadan oluşan Palau’da 21 bin insan ve sayılamayacak kadar çok denizanası yaşıyor. Turizm ve balıkçılık ile geçimini sağlayan ülkenin en büyük özelliği, içi denizanalarıyla dolu, yaklaşık 60 dönüm büyüklüğünde dev bir tuzlu su gölüne sahip olması.

Eil Malk adası üzerinde bulunan bu göl denizanası gölü olarak biliniyor. O kadar çok denizanası var ki adeta su görünmüyor. Bu denizanalarının iğnesi yok. Ama hassas ciltli insanların derisine temas ettiğinde küçük bir batma hissi yaratabiliyor. Denizanaları zararsız olduğu için göl turistler tarafından yüzme ve şnorkel yapma amacıyla çok ziyaret edilmektedir. Denizanalarının bu gölde 12,000 yıldır yaşadığı söyleniyor.

Denizanası gölü dünyada nadir görülen tuzlu su göllerinden biri. Çevresindeki kireçtaşı oluşumundan dolayı Pasifik Okyanusu ile bağlantısı var. Ama okyanusun suyunu kullanmasına rağmen vahşi hayatın etkilerinden korunmayı başarmış.

Gölün içerisinde iki tür denizanası bulunuyor; Altın Denizanası ve Ay Denizanası. Gün içinde bu iki tür de belli aralıklarla beslenmek için yüzeye çıkıyorlar. Bu sırada oluşan manzara gökyüzündeki bulutlara benziyor.

Ongeim'l Tketau adıyla bilinen göl aynı zamanda dalış merkezi. Bu gölde denizanaları tüm günlerini gölün bir tarafından öbür tarafına güneş ışığını yakalamak amacıyla aylak aylak dolaşarak geçiriyorlar.

Vira Haber