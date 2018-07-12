Çin’in AIP denizaltısından rekor

Çin internet sayfası Halkın Günlüğü “People's Daily Online” Çin ‘in ilk Havadan Bağımsız Tahrik sistemli (air-independent propulsion /AIP) denizaltısının Çin donanmasınca belirlenen birden çok rekoru kırdığını açıkladı. Yayına göre denizaltı en uzun seyir mesafesi, en derine iniş, zor şartlar altında hedef gemileri batırma.

Denizaltılarda üç alternatif yöntem kullanılıyor. Depoda saklı havanın personel ve güç için kullanıldığı yöntem en çok tercih ediliyor. Daha düşük teknoloji ve maliyetli bu yöntemde denizaltıların su altında kalma süresi 10 saat civarında kalıyor.

Havadan Bağımsız Sistemde depolanan hava personel için kullanırken güç kaynağı karma yöntem kullanılıyor. Su üstünde dizel makinası ile hareket eden denizaltı suyun altında elektrik gücünden yararlanıyor. Bu sistem bir kaç hafta denizaltında kalabiliyor.

Nükleer güçle hareket eden denizaltılar ilse yalnız personel için havaya ihtiyaç duyuyor. Bu tip denizaltılar aylarca su yüzüne çıkmadan görev yapabiliyor.

Vira Haber