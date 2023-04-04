MAREN Konteyner Gemisi Karaya Oturdu
Pire Limanı’ndan, Poti Limanı’na seyir eden MAREN konteyner gemisi Kerempe Burnu mevkiinde karaya oturmuştur.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada:
'Pire Limanı’ndan, Poti Limanı’na seyir eden MAREN konteyner gemisi Kerempe Burnu mevkiinde karaya oturmuştur. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda, hasar olduğu raporlanmıştır. Hasar tespit ve kurtarma için planlama Zonguldak Bölge Liman Başkanlığınca başlatılmıştır.' şeklinde bahsedildi.
Vira Haber
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Etiketler : MAREN, Konteyner Gemisi, karaya oturdu
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