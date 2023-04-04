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Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 6 Nisan'da Türkiye'ye Ulaşacak

Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 6 Nisan'da Türkiye'ye Ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 6 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 6 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 6 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edilmişti.

Vira Haber

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