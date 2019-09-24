Mareşal Ustinov, Aksaz Donanma Üssü'ne demirledi

Rusya Kuzey Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de katıldığı tatbikatı tamamlayan Mareşal Ustinov, üç günlük ziyaret için Aksaz-Karaağaç Limanı'na giriş yaptı.

Rus donanma yetkilileri, ziyaret sırasında Türk temsilcilerle protokol görüşmeleri yapacak. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği görevlileri ve Türk Donanması yetkilileri de gemiyi ziyaret edecek.

Açıklamaya göre Rus mürettebat için kültür programı hazırlandı. Rus mürettebat, turlara katılıp Türk donanma subaylarıyla futbol, basketbol ve voleybol maçları yapacak.

Mareşal Ustinov füze kruvazörünün Akdeniz’de sualtı sabotaja karşı savunma ile ilgili tatbikat gerçekleştirdiği belirtilmişti.

5 Ekim 1978'de Nikolayevsk tersanesinde 'Filo Amirali Lobov' adıyla üretilen füze kruvazörü, 1982'de suya indi ve 1986'da Mareşal Ustinov adıyla Kuzey Filosu'na katıldı. Gemi üzerinde 16 kruz füzesi fırlatma rampasının yanı sıra füze savunma, topçu ve denizaltısavar silahları bulunuyor. Kruvazörde 2011-2016 yılları arasında yenileme çalışmaları yapıldı.

Vira Haber